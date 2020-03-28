استمرار أعمال تطهير المنشأت الحكومية بالشرقية .. صور

كما قامت مديريه القوي العامله بتنفيذ حمله وقائية وأعمال تطهير واسعه لمنطقتي عمل" الزقازيق والعاشر من رمضان"، وكذا مكاتب عمل" العاشر من رمضان - القرين - اول وثان الزقازيق - ههيا - الإبراهيمية - منيا القمح"، بجانب مكتب السلامة والصحة المهنية بالعاشر من رمضان، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم جميع أسطح المنشآت والمكاتب والطرقات والممرات ودورات المياه بجانب دعم للقائمين علي اعمال التطهير والتعقيم بالمهمات والأدوات اللازمة للتطهير والتعقيم ليتم الرش يوميا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمه .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي " الصحة - الزراعة"، بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة ومحطات السكك الحديدية والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.



تطهير المنشأت الحكومية بالشرقية



تطهير المنشأت الحكومية بالشرقية