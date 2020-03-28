استطلاع: نصف الناخبين الأمريكيين يؤيدون سياسة ترامب حيال أزمة كورونا

أظهر استطلاع حديث أن نصف الناخبين الأمريكيين موافقون على تعامل الرئيس الأمريكى مع أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، وأشار الاستطلاع، الذى اشتركت في إجرائه صحيفة "ذا هيل" و"مؤسسة هاريس إكس" لأبحاث الرأى الأمريكيتان إلى أن 76% من تلك النسبة جاءت من مؤيدي حزب ترامب الجمهوري و 48% من المستقلين و 29% من خصومه الديمقراطيين.
ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع معدلات موافقة الأمريكيين على سياسة ترامب حيال أزمة كورونا يرجع إلى رغبة المواطنين في الاحتشاد حول رئيسهم خلال فترة الأزمة على مستوى البلاد.
ومن ناحية أخرى جاءت نسبة التأييد لسياسات ترامب متراجعة عن مستواها في استطلاع جرى قبل أيام وكان 56% ما أرجعه البعض لإعلان ترامب أنه قد يعيد فتح قطاعات الاقتصاد الأمريكي بحلول عيد الفصح في أبريل المقبل رغم تفشي كورونا في أنحاء البلاد.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا يفوض وزيري الأمن الداخلي والدفاع لاستدعاء جنود الاحتياط في الجيش وخفر السواحل للخدمة، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.
وتسخر الولايات المتحدة كافة إمكاناتها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" السريع في البلاد، حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ100 ألف حالة مؤخرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة