اليوم السابع
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استطلاع: نصف الناخبين الأمريكيين يؤيدون سياسة ترامب حيال أزمة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 09:30 ص
استطلاع: نصف الناخبين الأمريكيين يؤيدون سياسة ترامب حيال أزمة كورونا ترامب
واشنطن (أ ش أ)

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أظهر استطلاع حديث أن نصف الناخبين الأمريكيين موافقون على تعامل الرئيس الأمريكى مع أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، وأشار الاستطلاع، الذى اشتركت في إجرائه صحيفة "ذا هيل" و"مؤسسة هاريس إكس" لأبحاث الرأى الأمريكيتان إلى أن 76% من تلك النسبة جاءت من مؤيدي حزب ترامب الجمهوري و 48% من المستقلين و 29% من خصومه الديمقراطيين.

ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع معدلات موافقة الأمريكيين على سياسة ترامب حيال أزمة كورونا يرجع إلى رغبة المواطنين في الاحتشاد حول رئيسهم خلال فترة الأزمة على مستوى البلاد.

ومن ناحية أخرى جاءت نسبة التأييد لسياسات ترامب متراجعة عن مستواها في استطلاع جرى قبل أيام وكان 56% ما أرجعه البعض لإعلان ترامب أنه قد يعيد فتح قطاعات الاقتصاد الأمريكي بحلول عيد الفصح في أبريل المقبل رغم تفشي كورونا في أنحاء البلاد.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقع  أمرا تنفيذيا يفوض وزيري الأمن الداخلي والدفاع لاستدعاء جنود الاحتياط في الجيش وخفر السواحل للخدمة، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أنه بموجب القرار تم تفويض الوزيرين بإصدار أمر استدعاء لجنود الاحتياط من الجيش والبحرية وسلاح الجو وخفر السواحل، للخدمة لمدة تصل إلى سنتين "بعدد لا يتجاوز مليون فرد في الخدمة في أي وقت".

وتسخر الولايات المتحدة كافة إمكاناتها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" السريع في البلاد، حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ100 ألف حالة مؤخرا.

كما أعلن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، توقيعه على مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات لمواجهة فيروس كورونا، بقيمة تتخطى تريليوني دولار.
 
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر: "وقعت للتو على قانون ، أكبر حزمة إغاثة اقتصادية في التاريخ الأمريكي.. ضعف حجم أي قانون إغاثة تم سنه على الإطلاق بقيمة  2.2 تريليون دولار، سيوفر هذا القانون الإغاثة التي تمس الحاجة إليها بشكل عاجل لعائلات دولتنا والعمال والشركات".

ترامب

كورونا

فيروس كورونا

تفشى فيروس كورونا

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