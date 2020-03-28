ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب كورونا فى تركيا إلى 108

رويترز

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم السبتـ، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 1704 حالة لتصبح 7402.

وكانت تركيا قد أوقفت جميع القطارات بين المدن وقللت عدد رحلات الطيران الداخلية اليوم السبت ضمن تدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار بعدما قفز عدد الإصابات في البلاد بواقع الثلث في يوم واحد إلى 5698 وزاد عدد الوفيات إلى 92.