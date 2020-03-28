ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب كورونا فى تركيا إلى 108

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم السبتـ، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 1704 حالة لتصبح 7402.
وكانت تركيا قد أوقفت جميع القطارات بين المدن وقللت عدد رحلات الطيران الداخلية اليوم السبت ضمن تدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار بعدما قفز عدد الإصابات في البلاد بواقع الثلث في يوم واحد إلى 5698 وزاد عدد الوفيات إلى 92.
كان الرئيس رجب طيب أردوغان دعا يوم الجمعة إلى "حجر صحي طوعي" يبقى بموجبه الأتراك في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية. وأعلن أردوغان إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس، قائلا إنه تقرر وقف جميع رحلات الطيران الدولية وأن يكون السفر بين المدن خاضعا لموافقة حكام الأقاليم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية بلال إكشي إن الرحلات الداخلية ستُقلع فقط من أنقرة واسطنبول إلى مدن كبرى محددة حتى منتصف ليل السبت. وقال إن الركاب سيكونون بحاجة إلى الحصول على إذن من مكتب الحاكم.
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