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ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 102 حالة وفاة و3447 إصابة

السبت، 28 مارس 2020 05:14 م
ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 102 حالة وفاة و3447 إصابة كورونا فى السويد
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت هيئة الصحة العامة فى السويد، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 102 حالة حتى ظهر اليوم السبت، فيما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 3447 حالة حتى الآن.

ووفقا لوسائل إعلام سويدية، بلغ عدد الأشخاص المصابين الذين يتلقون الرعاية فى العناية المركزة 214 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، اليوم السبت، عن تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذى يسببه فيروس كورونا "كوفيد-19"، على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا.

وقالت الوكالة، فى بيان لها، إن المركز العلمى الإنتاجى "فارم زاشيتا" التابع لها، "نجح فى وضع خطة لعلاج عدوى فيروس كورونا على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا، مستفيدا من التجربتين الصينية والفرنسية".

وأضافت أن الدواء الجديد "يمنع بانتقائية عالية الاعتلال الخلوى الناجم عن فيروس كورونا، ويمنع تكاثره، فيما يعيق تأثير "الميفلوكين" الكابح للمناعة تنشيط الاستجابة الالتهابية التى يسببها الفيروس".

وأكدت أن "إضافة المضادات الحيوية من مجموعة الماكروليد والبنسلين الاصطناعى إلى نظام العلاج لا تؤدى إلى إصابة المريض بالالتهابات البكتيرية الفيروسية الناجمة عن "عدوى ثانوية" فحسب، بل تعمل على زيادة تركيز المادة فى بلازما الدم والرئتين، ما يتيح توفير علاج فعال للمرضى".

وفى نفس السياق، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية فى روسيا ميليتا فوينوفيتش، إن نظام الرعاية الصحية الروسى جاهز لمكافحة فيروس كورونا، لكن على المواطنين اتباع قواعد الحجر، وأضافت فى كلمتها عبر الإنترنت أمام منتدى "على مدى العشرين عاما القادمة"، أن "نظام الرعاية الصحية فى روسيا جاهز تماما لمحاربة الفيروس التاجى، لكن المواطنين يحتاجون إلى اتباع قواعد الحجر والعزل، والبقاء فى المنازل، وإلا فإن عدد الإصابات سيزداد"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

 


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