نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فى البلاد إلى 873 حالة، وذلك بعد تسجيل 149 حالة جديدة، وذكرت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" الهندية أن ولاية "كيرلا" سجلت أول حالة وفاة، فيما سجلت ولاية "ماهاشترا" أكبر عدد من الإصابات بنحو 160 إصابة وسجلت "كيرلا" 166 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات 19 حالة.

ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات الهندية فرض الإغلاق الكامل للبلاد لمدة 21 يوما فى مسعى من الحكومة السيطرة على منع تفشي فيروس كورونا.

وكانت السلطات المعنية فى دولة الهند، أعلنت الخميس الماضى، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى 4 وفيات بسبب هذا الفيروس.

وكان رئيس الوزراء الهندى أعلن فرض الإغلاق التام فى البلاد لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما.

وفى وقت سابق قررت السلطات المعنية فى دولة الهند، توسيع حالة الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا .

وألغت السكك الحديدية فى الهند، كل خدمات قطارات الركاب فى البلاد حتى 31 مارس بسبب تفشى فيروس كورونا، وقد أعلنت الهند حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

فيما كشفت هيئات المحامين في المحكمة العليا الهندية، أن السلطات قررت "إغلاق" مباني المحكمة العليا فورا بعد أن تم تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا.