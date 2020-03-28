اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع الإصابات فى باكستان بفيروس كورونا إلى 1420 حالة

السبت، 28 مارس 2020 09:00 م
ارتفاع الإصابات فى باكستان بفيروس كورونا إلى 1420 حالة محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا فى باكستان، اليوم، عن ارتفاع إجمالى حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 1420 حالة، منها 7 حالات فى وضع حرج، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى 11 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المركز في بيان اليوم: إن حالات الإصابة في إقليم البنجاب قد ارتفعت إلى 490 حالة، ليتفوق بذلك على إقليم السند الذي بلغت فيه الإصابات 469 حالة، ويليه إقليم خيبر بختونخواه بتسجيل 180 حالة، ثم إقليم بلوشستان بـ133 حالة.

وأضاف أن حصيلة المصابين في إقليم جلجت بلتستان ارتفعت إلى 107 حالات، بينما ارتفعت الإصابات في العاصمة إسلام آباد إلى 39 حالة، مع استقرار الإصابات في إقليم كشمير الحرة عند حالتين فقط ، مشيرا إلى أن 25 شخصاً من المصابين تماثلوا للشفاء في باكستان، وتخضع 1372 حالة للحجر الصحي .  


باكستان

فيروس كورونا

كورونا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% و419 حالة تعالج بمستشفيات العزل

الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% و419 حالة تعالج بمستشفيات العزل

"الداخلية" تتصدى لتفشى "كورونا" وتكافح الجريمة.. غلق 9 آلاف محل مخالف وتحرير 1140 قضية احتكار سلع.. تحريز 392 قطعة سلاح بينها جرينوف.. ضبط 12 طن مخدرات.. وقضايا اختلاس وغسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

"الداخلية" تتصدى لتفشى "كورونا" وتكافح الجريمة.. غلق 9 آلاف محل مخالف وتحرير 1140 قضية احتكار سلع.. تحريز 392 قطعة سلاح بينها جرينوف.. ضبط 12 طن مخدرات.. وقضايا اختلاس وغسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

"الصحة العالمية" تطلق خدمة تنبيهات بمستجدات كورونا على واتساب باللغة العربية

"الصحة العالمية" تطلق خدمة تنبيهات بمستجدات كورونا على واتساب باللغة العربية

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة