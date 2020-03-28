فيينا (أ ش أ)

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى النمسا إلى 7712 حالة، فيما تم تسجيل 68 وفاة، وقال وزير الصحة النمساوى ردولف انشوبير - فى تصريح اليوم السبت "لا تزال مدينة تيرول هى الأكثر تضررا".. لافتا إلى وجود 800 حالة فى المستشفى و128 في وحدة العناية المركزة، وأشار الوزير إلى أن معدل نمو الإصابات فى المتوسط على مدى الأيام الأربعة الماضية بلغ 17.2%.. موضحا أن توزيع الإصابات جاء على النحو التالي: تيرول (1،801) والنمسا العليا (1،285) والنمسا السفلى (1،163) وفي فيينا 1029 حالة.

ولفت الوزير إلى وفاة 68 شخصًا بسبب الفيروس، حيث توجد معظم الوفيات في ستيريا (17) وفيينا (16) والنمسا السفلى (13) والبقية موزعة على باقي الولايات النمساوية.

وكان وزير الصحة ردولف انشوبير، قال أمس الجمعة، فى تصريح ،إن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا ارتفع إلى 7129 حالة، فضلا عن تسجيل 58 حالة وفاة، وأضاف أن من بين المصابين 800 شخص يخضعون للعلاج فى المستشفى و128 من المرضى فى وحدات العناية المركزة، وتوقع الوزير النمساوى أن تصل الإصابات بالفيروس إلى ذروتها فى الفترة ما بين منتصف أبريل إلى منتصف مايو المقبلين، لافتا إلى أنه كلما قصرت المدة كان ذلك نجاحا للمنظومة الصحية بالبلاد.

ولفت إلى أن الحكومة لن تعلن فى الفترة الراهنة عن أى إجراءات جديدة وسوف يتم إعادة تقييم الموقف قبل حلول عيد القيامة، وأعرب أنشوبير عن أمله فى أن تؤدى الإجراءات الحالية إلى انخفاض معدل نمو العدوى بشكل كبير ومن ثم انخفاض عدد الإصابات.

وقال عمدة مدينة سانكت كورونا ام ويشسل النمساوية انه قد يحتاج الى اعادة التفكير في اسم قريته، بعد ان انتشر وباء كورونا، بسبب تشابه اسم الفيروس مع القرية، وأضاف رئيس البلدية مايكل جروبر، الأمر فى البداية كان مجرد دعابة لرؤية فيروس اسمه مثل القرية ، ولكن النكات توقفت منذ أن أصبح الوباء في غاية الخطورة".

وبحسب موقع 24france ، فإن السياحة البيئية هي المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للقرية التى يبلغ عدد سكانها حوالي 400 شخص وتقع على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب فيينا عند سفح جبال الألب.