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ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا فى إيران إلى 35408 حالات

السبت، 28 مارس 2020 11:57 ص
ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا فى إيران إلى 35408 حالات كورونا فى ايران
كتبت ـ هند المغربى

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران ليصل إلى 35408 حالات وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها. وفى وقت سابق أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، السبت، تخصيص 100 ألف مليار تومان ما يعادل 20% من الميزانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مشيرًا إلى أن الحكومة والضمان الصحي سيدفعان 90%من تكاليف العلاج لمرضى كورونا، ونقلت وكالة أنباء (مهر ) الإيرانية عن روحاني قوله - في جلسة للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا - إن إيران لم تكن من بين البلدان التي يتساقط فيها مرضى كورونا دون اهتمام، كما أنها لم تكن من البلدان التي تنفذ سلع أسواقها فى ساعات الصباح الأولى، بل إن مراكز التسوق الإيرانية مليئة بكل ما يحتاجه المواطنون على مدى 24 ساعة.

وأضاف أن كل المنشآت والمصانع المهمة تعمل بكل طاقتها ولم تشهد البلاد أي نقص في المياه أو الكهرباء أو الوقود، كما أن القوات المسلحة تشارك بشكل فعال في الحملة الوطنية لمكافحة كورونا.

ودشنت إيران، اليوم السبت، جهارا متنقلا لفحص فيروس كورونا بمشاركة قائد هيئة الباسيج المستضعفين العميد غلام رضا سليمانى وذلك بعد أن تفشی الفیروس القاتل فى جمیع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31، ووفقا لوكالة فارس يعمل الجهاز بطاقة 200 عينة مختبرية، ولأول مرة يجرى تحليل مختبرى بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع.

ونال هذا النظام تأييد معهد باستور الإيرانى، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الاسبوعين الماضيين.

وكانت بلغت حصيلة الوفيات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى إيران، 2378، والإصابات ارتفعت لـ 32 ألفا و332، حتى أمس الجمعة، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الإيرانية، بينما تقول المعارضة الإيرانية بالخارج أن الإصابات بلغت ملايين.

 


ايران

فيروس كورونا

ضحايا كورونا

الحكومة الايرانيه

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