احذر.. هذه الأماكن يمكن لفيروس كورونا الاختباء بها داخل منزلك

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أصبح التحذير من فيروس كورونا سمة غالبة، سواء من الحكومات أو المنظمات الصحية الدولية، بسبب الانتشار السريع للفيروس المستجد، إذ انتشر في عدد كبير من دول العالم وتخطت الأعداد المصابة نصف المليون، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية، آخر إحصائيات عن فيروس كورونا، والتى كشفت إصابة نحو 509164 ألف حالة، ووفاة 23,335 ألف شخص حول العالم، وذكرت أن الفيروس انتشر فى 201 دولة، كما أن الفيروس "قادر على التسبب بالعدوى والمرض الشديد لجميع الأعمار" الأمر الذى أكده مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، مشيرين أن البيانات الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد، أظهرت إصابة عدد من الشباب بفيروس (كوفيد 19)، وأن "الشباب ليسوا منيعين" من الإصابة بالفيروس.

كما كشفت منظمة الصحة العالمية أنه وفقًا للأدلة الحالية ينتقل فيروس كورونا COVID-19 ، بين الأشخاص من خلال رزاز الجهاز التنفسى والتواصل الاجتماعى، من شخص مصاب إلى آخر سليم عندما يكون الشخص على اتصال وثيق "فى حدود 1 متر" مع شخص يعانى من أعراض تنفسية (مثل السعال أو العطس)، وبالتالى يكون عرضة لخطر الإصابة بالمخاط "الفم والأنف"، أو الملتحمة "العيون"، حيث يتعرض لقطرات الجهاز التنفسى التى تكون معدية.

وحتى الآن، تقدم بعض المنشورات العلمية أدلة أولية حول ما إذا كان يمكن الكشف عن فيروس كورونا في الهواء، وبالتالي قد ينطوي على إمكانية انتقال الفيروس من خلال الهواء، حيث يجب تفسير هذه النتائج الأولية بعناية.

وأضافت المنظمة أن الأبحاث التى أجريت لا تشير إلى وجود فيروس قابل للحياة يمكن أن ينتقل فى الهواء، ويختلف نقل الفيروس المحمول عن انتقال القطيرات "الرزاز"، لأنه يشير إلى وجود ميكروبات داخل نوى القطيرات، والتي تعتبر بشكل عام جسيمات يقل قطرها عن 5 ميكرومتر، والتي تنتج عن تبخر قطرات أكبر أو موجودة داخل جزيئات الغبار" التراب"، قد تبقى في الهواء لفترات طويلة من الزمن، وتنتقل إلى الآخرين عبر مسافات أكبر من 1 متر.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك بعض الأدلة على أن عدوى فيروس كورونا قد تؤدي إلى عدوى معوية، وتكون موجودة فى البراز، ومع ذلك، حتى الآن، أثبتت دراسة واحدة فقط بوجود فيروس كورونا فى عينة البراز.

ويمكن للفيروس التاجي أن يعيش على أسطح مختلفة، بعضها لمدة تصل إلى 3 أيام أو حتى أطول، وفقاً لما أوردته مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" الطبية ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بتنظيف وتعقيم الأسطح كثيرة اللمس يوميًا، المتواجد داخل أركان البيت أو المسكن لذلك من أجل القضاء على الفيروس في هذا الأماكن سالفة الذكر يجب التنظيف بـ"الكلور للأسطح والصابون للأيدى" وإجراء حملات تعقيم بين الحين والآخر، ثم تغسل اليد لمدة 20 ثانية، وغسل الملابس بماء دافئ.

وفقاً لما أوردته مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" الطبية قد يتوجد فيروس كورونا فى هذه الأماكن داخل المنزل.

1- مقابض الأبواب بسبب كثرة لمسها.

2- مفاتيح الأنوار نظرا لاستخدامها المتكرر على مدار الساعة.

3- الهواتف وأجهزة التحكم عن بعد.

4- لوحات المفاتيح كـ "الكيبورد" بأجهزة الحاسوب.

5- الحنفيات وألعاب الأطفال.