اتحاد الصناعات: لا قيود على نقل الشاحنات شرط إتاحة فواتير البضائع

كتب إسلام سعيد

قال خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، أن محمد السويدى رئيس الاتحاد اتفق مع رئيس الوزراء بأنه لا قيود علي حركة الشاحنات و سيارات نقل العمال ، علي أن يكون مع الشاحنات فواتير البضائع المراد تسليمها ، وأذون تسليم البضائع عند عودة الشاحنات ، وبالنسبة لسيارات نقل العمال يكون مع السائق خطاب تحرك من الشركة يوضح خط السير من وإلي الشركة .

وأكد عبد العظيم في بيان له، استمرار حركة المصانع وعجلة الإنتاج بما لا يعطل العملية الإنتاجية في كافة القطاعات خلال أوقات حظر التجوال ، وسيتم الترتيب لعقد اجتماع بالفيديو كونفرانس لمجلس إدارة الاتحاد و رؤساء الغرف للترتيب لحركة انتقال البضائع.

تقدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بالشكر لرئيس الجمهورية، ولرئيس الوزراء، وكامل أعضاء الحكومة، على كل الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ڨيروس "كورونا المستجد"، وكذا إجراءات دعم الصناعة المصرية والحفاظ عليها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت ، لمتابعة حركة العمل بالمصانع، وبخاصة مصانع المواد الغذائية والأدوية، ومعدلات إتاحة مستلزمات الانتاج بها؛ للاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لمعالجة آثار وتداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وكشف السويدي ، أن اتحاد الصناعات سيساهم بـ 5 ملايين جنيه يتم توجيهها لشراء المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، دعماً لجهود الدولة في مواجهة ڨيروس "كورونا المستجد"، كما أشار إلى رغبة عدد من رجال الأعمال بالمشاركة في توفير المستلزمات الطبية المختلفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بأن يتم التركيز على شراء أجهزة التنفس الصناعي، مؤكداً : "هذا من أهم احتياجاتنا اليوم".