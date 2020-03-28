ابريل شهر الخير..بدء تسليم وحدات سكن مصر بالمدن الجديدة

كتب أحمد حسن

تبدأ أجهزة المدن الجديدة، تسليم وحدات سكن مصر ، اعتبارا من أول أبريل المقبل، حيث بدأت أجهزة المدن في إرسال خطابات لبنك لفروع بنك التعمير والإسكان ، تتضمن أرقم العمارات، والوحدات المستهدف تسليمها حتى نهاية الشهر المقبل.

وطبقا للجدول الزمنى المحدد من هيئة المجتمعات العمرانية ، المتعلق بتسليم وحدات المرحلة الأولى لسكن مصر، تبدأ عملية التسليم من الشهر المقبل وحتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن يقوم جهاز كل مدينة بتحديد أرقام العمارات والوحدات بصفة مستمرة وإرسالها للبنوك تباعا، لمخاطبة العملاء ومطالبتهم بالحضور للاستلام.

فيما أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن تسليم الوحدات سيبدا من الشهر المقبل وحتى نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن دفعة التعاقد والاستلام، هي دفعة واحدة وليس دفعتين، وتمثل 10من قيمة الوحدة، ثم بعد ذلك يتم سداد الأقساط الربع سنوية، كما هو محدد بكراسة شروط التي من خلالها تم حجز الوحدات.

وأضاف أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة، ضمن مشروع سكن مصر يبلغ نحو 18 ألف وحدة، بمساحات تتراوح من 115 وحتى 118 متر، وذلك فى نحو 10 مواقع بـ3 مناطق وهى الأندلس، وغرب الجامعات، والتجمع الثالث، تحتل منطقة أرض المعارض النصيب الأكبر بواقع 345 عمارة بعدد وحدات 8280 وحدة.

ويأتى موقع الأندلس فى موقع متميز حيث يقع بجوار مشروع دار مصر مباشرة، ويفصل بينهما سور مشروع دار مصر، ونظرا لأن المنطقة التى يتم تنفيذ بها مشروع سكن مصر بها راتفاعات وانخفاضات، وسيتم تنفيذ المشروع على شكل مصاطب بحيث تشكل منظر جمالى لمنافسة مشروع دار مصر.

كما يستعد جهاز حدائق أكتوبر، لتسليم عدد من الوحدات الجاهزة، وتم ارسال خطاب للبنك استعدادا لمخاطبة العملاء وتحرير العقود، وسداد دفعة الاستلام، ومن ثم استلام الوحدة.