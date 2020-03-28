إيطاليا تسجل 889 حالة وفاة بالكورونا ليصبح الإجمالى 10023

رويترز

أكدت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن حالات الوفاة فى إيطاليا بسبب تفشى كورونا ارتفع لـ 889 حالة ليصبح إجمالي الإصابات 10023.

كان رئيس الوزراء الإيطالى، جوسيبى كونتى، حذر من سقوط الاتحاد الأوروبى ككيان جامع، داعيا إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة خلال عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد فى القارة الأوروبية، وأشار كونتى خلال ​مقابلة​ صحفية مع موقع "إل سول 24" الإيطالى أن "التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصاد​ مدمّر".

وأضاف كونتى قائلا: "هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدى؟ إذاً لنطلق خطة كبيرة خطة أوروبية للتعافى وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش ​الاقتصاد​ الأوروبى كله".

وتابع كونتى قائلا "أكثر من خلاف، حصلت مواجهة شديدة وصريحة مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ لأننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا وتسبب ركوداً اقتصادياً شديداً".