إندونيسيا تعلن 109 حالات إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 1155 حالة

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية اليوم السبت، إنه جرى تسجيل 109 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1155 حالة. وأضاف أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 15 وفاة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 102، في حين تعافى 59 شخصا من الفيروس.

وكانت قد أغلقت السلطات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا دور العرض السينمائي وأماكن الترفيه العامة في بداية تطبيق إجراءات استثنائية لمدة أسبوعين تحاول البلاد خلالهما إبطاء انتشار فيروس كورونا في أكبر مدينة في منطقة جنوب شرق آسيا.

لكن الإجراءات الجديدة، التي تشمل حث المواطنين على العمل من المنزل، لم تصل بعد لحد الإغلاق الأكثر صرامة والمطبق في دول جوار وسط مخاوف ألا يكون ما تتخذه إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها 260 مليون نسمة، من إجراءات كافيا لاحتواء انتشار المرض.

وقال محمد إقبال المتحدث باسم الشرطة الوطنية إن 465 ألفا من أفراد الشرطة في أنحاء إندونيسيا سيقومون بتفريق أي تجمعات "من أجل السلامة العامة". لكن صورة نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي لقطار ركاب مكتظ في العاصمة انتشرت بسرعة على نطاق واسع.