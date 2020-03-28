إندونيسيا تطهر شوارعها من فيروس كورونا باستخدام شاحنات عملاقة لضخ المطهرات

كتب وكالات

وثق أحد سائقى السيارات شريطا مصورا لعملية تطهير الشوارع فى أندونيسيا باستخدام شاحنة كبيرة تقوم بضخ المطهرات على أطراف الطريق وعلى المناطق المحيطة بها.

ويظهر الفيديو شاحنة كبيرة تقوم برش السوائل المطهرة فى مختلف الاتجاهات، حيث اجتاحات طريقا سريعا مزدحما، وتشبه هذه الطريقة تلك التى تقوم بها البلديات فى غسيل الشوارع.

ووفقا لناشر الفيديو، فإن راكبى الدراجات النارية والمشاة الذين لم يكن لديهم الوقت الكافى لمغادرة المكان، قد حصلوا على كمية جيدة من المطهرات المخصصة للقضاء على فيروس كورونا.

وكان أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية،قال ، اليوم، السبت، إنه جرى تسجيل 109 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1155 حالة، وأضاف ، أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 15 وفاة ليصل إجمالى الوفيات في البلاد إلى 102، في حين تعافى 59 شخصا من الفيروس.

وكانت قد أغلقت السلطات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا دور العرض السينمائي وأماكن الترفيه العامة في بداية تطبيق إجراءات استثنائية لمدة أسبوعين تحاول البلاد خلالهما إبطاء انتشار فيروس كورونا في أكبر مدينة في منطقة جنوب شرق آسيا.

لكن الإجراءات الجديدة، التي تشمل حث المواطنين على العمل من المنزل، لم تصل بعد لحد الإغلاق الأكثر صرامة والمطبق في دول جوار وسط مخاوف ألا يكون ما تتخذه إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها 260 مليون نسمة، من إجراءات كافيا لاحتواء انتشار المرض.

وقال محمد إقبال المتحدث باسم الشرطة الوطنية إن 465 ألفا من أفراد الشرطة في أنحاء إندونيسيا سيقومون بتفريق أي تجمعات "من أجل السلامة العامة". لكن صورة نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي لقطار ركاب مكتظ في العاصمة انتشرت بسرعة على نطاق واسع.