إغلاق حدائق المنتزة بدءا من الغد بعد تزاحم المواطنين لقضاء الإجازة فيها

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء شرين العداسى، مدير منطقة قصر المنتزة، أنه تقرر غلق حدائق المنتزة أمام المواطنين منعا للزيارة، وذلك بعد أن شهدت الحدائق كثافة الإقبال عليها من بعض المواطنين الذين جاءوا لقضاء الإجازة بها، وذلك لحين إشعار أخر.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الإسكندرية للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منعا لوجود أى تجمعات بين المواطنين.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من اليوم، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطىء بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطىء الإسكندرية، مشددا على عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه.

وقد اتخذت الإسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، تكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم و محلات الألعاب الالكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم أصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل إلى 10 آلاف جنيه.