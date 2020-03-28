اليوم السابع
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إعلام القليوبية يواصل حملات التوعية على السوشيال ويقدم روشتة للوقاية من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 02:08 م
إعلام القليوبية يواصل حملات التوعية على السوشيال ويقدم روشتة للوقاية من كورونا رمضان عرفه مدير إعلام القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، مواصلتها لتنمية وعى المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمراكز الاعلام ومراكز النيل ببنها وشبرا الخيمة، من خلال نشر مجموعة من التعليمات التي ينبغي تنفيذها عند العودة الى المنزل لتجنب عدوى انتقال فيروس كورونا.

وأكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، في بيان إعلامى اليوم السبت، أن هذه التنويهات تقوم بها مراكز الاعلام كأحد أليات العمل نظرا لتوقف الندوات التثقيفية واللقاءات الجماهيرية لمنع انتشار كورونا وتتضمن التوجيهات عدة نصائح قبل الدخول إلى المنزل أهمها خلع الحذاء خارج المنزل، وانزع ثيابك واغسلها جيدا بمفردها عند درجة حرارة ٦٠-٧٠ درجه مئوية، وأغسل يديك جيدا بالماء والصابون لمدة ٢٠-٣٠ ثانيه، واأغسل وجهك جيدا بالماء والصابون، تخلص من القفازات والكمامات بطريقه آمنه، واترك الأكياس الشرائيه لفترة ثم عد ترتيبها مع الاستمرار في غسل اليدين، واغسل المعلبات والمنتجات جيدا بالماء والصابون، واغسل الخضراوات بماء وخل وتجفيفها جيدا، الاستمرار في مسح الأسطح وتعقيمها، تنظيف وتعقيم اسطح الهواتف المحمولة باستمرار.

وأشاد مدير عام إعلام القليوبية، بتعاون المواطنين مع رجال الشرطة في تنفيذ ساعات حظر التجوال وغلق المحلات والكافيهات والالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا في الضرورة من أجل التصدي لفيروس كورونا طبقا لتعليمات منظمة الصخة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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