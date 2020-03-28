اليوم السابع
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إصلاح أعطال بشبكات الصرف بالعريش وتسيير قافلة طبية لحى الكرامة.. صور

السبت، 28 مارس 2020 03:22 م
إصلاح أعطال بشبكات الصرف بالعريش وتسيير قافلة طبية لحى الكرامة.. صور إصلاح العطل
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، الانتهاء من إصلاح شبكة الصرف الصحى بحى الصفا استجابة لشكوى الأهالى، وعودة المرفق إلى حالته الطبيعية بالحى بمعرفة طاقم فنى من مرفق الصرف الصحى .

وأشار البيان إلى أن مديرية الصحة وجهت قافلة طبية لخدمة سكان حى الكرامة بقيادة الدكتور محمود محمد عبد العظيم و بشير منصور وماجدة محمد هجرس، وتم الكشف الطبى على 101 حاله .

كما تم الانتهاء من رفع أكوام الردش أسفل مقر رئاسة الحى بالمساعيد، ومدخل مكتب بريد المساعيد وردم ردش موجود أمام عمارة 83 تعاونيات وشارع خلف مدرسة الثانوية بنات ورفع ردش من منطقة الوادى المقدس إلى منطقه البرك كذلك تم العمل على إنهاء شكوى المواطنين بخصوص أعطال صرف صحى بالتعاون مع إدارة الصرف الصحى بالقرب من دوران شبرا بالمساعيد حتى عماره 86 ، 87 ، 76 والعمل على الانتهاء من الشكوى بالمنطقة .

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء الانتهاء من تنفيذ حملة نظافة داخل حى الكرامة أحد أحياء المدينة .

واوضح البيان انه تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكثيف الخدمة لأهالى حى الكرامة، قامت رئاسة حى الريسة وإدارة تحسين البيئة بتوجيه الأعمال للحى ورفع القمامة وحصر الشكاوى الخاصة بالاهالى والعمل على حلها .

كما أعلن مجلس مدينة العريش الانتهاء من مشكلة تصريف مياه الأمطار خلف موقف المحافظات بنطاق حى عاطف السادات جهود رئاسة الحى والأهالى ومرفق الصرف الصحى.

وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له، مواصلته حملات تستهدف نظافة أحياء المدينة وإزالة إشغالات مخالفة، بالتزامن مع استمرار عمليات رصف طرق وإنشاءات الميادين، وتركيب كشافات إنارة الشوارع.

واوضح البيان انه سبق وتم الدفع بحمله من الإزالات والمتابعة لإزالة التند المخالفة والإشغالات بميدان القاهره .

 

 

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