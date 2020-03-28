اليوم السابع
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إصابة 500 شرطى فى ولاية نيويورك الأمريكية بفيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 08:14 ص
إصابة 500 شرطى فى ولاية نيويورك الأمريكية بفيروس كورونا الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
نيويورك (أ ش أ)

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 أصيب أكثر من 500 شرطى فى ولاية نيويورك الأمريكية بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد تسجيل 200 إصابة بين أفراد الشرطة فى يوم واحد.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن إدارة الشرطة بنيويورك أفادت بأن 4111 من الضباط سجلوا إجازة مرضية، وجرى تسجيل 170 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف إدارة الإطفاء بولاية نيويورك. 

وأبلغ نحو ألفى من عناصر مكافحة الحرائق بإجازات مرضية، ما يمثل نحو 17% من طاقة إدارة مكافحة الحرائق.

وأعلن مفوض الشرطة بالولاية ديرموت شيا - في وقت سابق - عن 322 حالة، لكنه توقع أن يزداد العدد مع مزيد من الاختبارات.

وكرر رئيس البلدية بيل دي بلاسيو ثقة المفوض في أن شرطة نيويورك قادرة على استيعاب الركود، قائلاً: "إن المدينة لم تطلب أي مساعدة خارجية".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقع  أمرا تنفيذيا يفوض وزيري الأمن الداخلي والدفاع لاستدعاء جنود الاحتياط في الجيش وخفر السواحل للخدمة، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أنه بموجب القرار تم تفويض الوزيرين بإصدار أمر استدعاء لجنود الاحتياط من الجيش والبحرية وسلاح الجو وخفر السواحل، للخدمة لمدة تصل إلى سنتين "بعدد لا يتجاوز مليون فرد في الخدمة في أي وقت".

وتسخر الولايات المتحدة كافة إمكاناتها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" السريع في البلاد، حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ100 ألف حالة مؤخرا.

كما أعلن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، توقيعه على مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات لمواجهة فيروس كورونا، بقيمة تتخطى تريليوني دولار.
 
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر: "وقعت للتو على قانون ، أكبر حزمة إغاثة اقتصادية في التاريخ الأمريكي.. ضعف حجم أي قانون إغاثة تم سنه على الإطلاق بقيمة  2.2 تريليون دولار، سيوفر هذا القانون الإغاثة التي تمس الحاجة إليها بشكل عاجل لعائلات دولتنا والعمال والشركات".
 

نيويورك

امريكا

كورونا

فيروس كورونا

ولايه نيويورك

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