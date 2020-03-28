اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة

السبت، 28 مارس 2020 03:26 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى عند الكيلو  200 بطريق القاهرة الضبعة الصحراوى  ،وأسفر الحادث عن إصابة 4 شخاص وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز حوش عيسى بالبحيرة قد شهد إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور  بالجسم فى حادث  انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسى " وتم نقل المصابين الى مستشفى حوش عيسى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهدت محافظة البحيرة عدة حوادث سير خلال الايام الماضية منها إصابة  9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابو حمص المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه واصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى  حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون، وبالفحص تبين مصرع عامل واصابة 6 اخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

وادى النطرون

البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة