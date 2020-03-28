إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى عند الكيلو 200 بطريق القاهرة الضبعة الصحراوى ،وأسفر الحادث عن إصابة 4 شخاص وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز حوش عيسى بالبحيرة قد شهد إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسى " وتم نقل المصابين الى مستشفى حوش عيسى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهدت محافظة البحيرة عدة حوادث سير خلال الايام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابو حمص المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه واصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون، وبالفحص تبين مصرع عامل واصابة 6 اخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.