اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 07:28 م
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إصابة 15 شخصًا بينهم 8 أطفال فى حادث على الطريق الصحراوى الغربى بملوى

السبت، 28 مارس 2020 07:21 م
إصابة 15 شخصًا بينهم 8 أطفال فى حادث على الطريق الصحراوى الغربى بملوى إسعاف - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصيب 15 شخصا من بينهم 8 أطفال جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوى الغربى المار على مركز ملوى جنوبى المنيا، تم نقل المصابين ما بين مستشفى ملوى العام والمنيا الجامعى، والتأمين الصحى.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدى رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوى العام بوصول 15 مصاب إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص الصحراوى الغربى المار على مركز ملوى.

بانتقال قوات الأمن، تبين إصابة كل من: هاجر ربيع خلف 11 سنة، مصطفى معتمد عبد الفتاح 16 سنة، شريف إبراهيم محمد 17 سنة، مصطفى احمد صابر 18 سنة، زينب ربيع أحمد، 16 سنة، عمر مختار أمين 14 سنة، محمد جمعه محمد أمين 20 سنة، عمر حسين محمد 12 سنة، رمضان فيض رمضان 18 سنة، وشقيقة مصطفى 16 سنة، نظاقة محمد خليف، 47 سنة، مى ربيع نادر 14 سنة رمضان جمال طه 50 سنة على رجب عبد الفتاح 18 سنة يوسف ممدوح عبد المجيد 16 سنة، جميعهم مقيمون بقرية بلنصورة التابعة إداريا لمركز أبو قرقاص.

تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى المنيا العام، والتأمين الصحى وباقى المصابين تم نقلهم إلى مستشفى ملوى العام، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوى الغربى أمام المسافرين.


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

حادث تصادم

مديرية الامن

الطريق الصحراوى

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