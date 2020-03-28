اليوم السابع
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إصابة شخص إثر سقوطه تحت قطار بمحطة سكة حديد دمنهور فى البحيرة

السبت، 28 مارس 2020 01:51 م
إصابة شخص إثر سقوطه تحت قطار بمحطة سكة حديد دمنهور فى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب اليوم شخص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر سقوطه أسفل أحد القطارات بمحطة سكك حديد دمنهور بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية. 
 
وبالفحص تبين إصابة "حمدي. ال .م" 45سنة -مقيم بدمنهور- باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وتهتكات متعدده بالجسم اثر سقوطه تحت احد القطارات بمحطة دمنهور اثناء ركوبه.
وتم نقل المصاب الى مستشفى دمنهور العام لاسعافة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
وكانت سيدة قد توفيت إثر تعرضها لأزمة قلبية داخل قطار الإسكندرية - أسوان، أثناء توقفه بمحطة إيتاى البارود بالبحيرة.
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وفاة "سالمة. ع. م" 64 سنة ومقيمة مركز كوم امبو باسوان اثر تعرضها لازمة قلبية حادة داخل القطار رقم 163 المتجه من اسوان الى الاسكندرية اثناء توقفه فى محطة ايتاى البارود.
 

تم نقل الجثة الى مشرحة ايتاى البارود و تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة .

وفى وقت سابق أصيب اليوم 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم أثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص بمركز دمنهور بالبحيرة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا بوقوع الحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ، وبلفحص تبين إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق الحاجر دائرة مركز دمنهور .

تم نقل المصابين للمستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز حوش عيسى بالبحيرة قد شهد إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث إنقلاب سيارة .

وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسى " وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 
 
 

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