إصابة شخص إثر سقوطه تحت قطار بمحطة سكة حديد دمنهور فى البحيرة

تم نقل الجثة الى مشرحة ايتاى البارود و تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة .
وفى وقت سابق أصيب اليوم 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم أثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص بمركز دمنهور بالبحيرة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا بوقوع الحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ، وبلفحص تبين إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق الحاجر دائرة مركز دمنهور .
تم نقل المصابين للمستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر أن مركز حوش عيسى بالبحيرة قد شهد إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث إنقلاب سيارة .
وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسى " وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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