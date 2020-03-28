إصابة شخص إثر سقوطه تحت قطار بمحطة سكة حديد دمنهور فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب اليوم شخص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر سقوطه أسفل أحد القطارات بمحطة سكك حديد دمنهور بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين إصابة "حمدي. ال .م" 45سنة -مقيم بدمنهور- باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وتهتكات متعدده بالجسم اثر سقوطه تحت احد القطارات بمحطة دمنهور اثناء ركوبه.

وتم نقل المصاب الى مستشفى دمنهور العام لاسعافة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت سيدة قد توفيت إثر تعرضها لأزمة قلبية داخل قطار الإسكندرية - أسوان، أثناء توقفه بمحطة إيتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وفاة "سالمة. ع. م" 64 سنة ومقيمة مركز كوم امبو باسوان اثر تعرضها لازمة قلبية حادة داخل القطار رقم 163 المتجه من اسوان الى الاسكندرية اثناء توقفه فى محطة ايتاى البارود.