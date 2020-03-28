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إصابة أليستر جاك وزير الدولة البريطانى لشئون اسكتلندا بفيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 02:19 م
إصابة أليستر جاك وزير الدولة البريطانى لشئون اسكتلندا بفيروس كورونا أليستر جاك
كتب محمد جمال

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أعلن وزير الدولة البريطانى لشؤون اسكتلندا أليستر جاك عن إصابتة بكورونا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية، وقال أن لدية أعراض تشبة الأعراض التى أعلنتها الصحة البريطانية للمرض.

يذكر أن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس، وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس". 

وعلى الجانب الأخر، أكد صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرى المالية و الصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.

يذكرأن، أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلزبفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.


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