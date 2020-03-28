اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 01:59 م
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إسبانيا تسجل 832 حالة وفاة بفيروس كورونا فى يوم واحد

السبت، 28 مارس 2020 12:57 م
إسبانيا تسجل 832 حالة وفاة بفيروس كورونا فى يوم واحد كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت إن وفيات فيروس كورونا في البلاد زادت 832 حالة أثناء الليل لتصل إلى 5690، وذلك في أعلى معدل يومي لحالات الوفاةوارتفع عدد حالات الإصابة إلى 72248 من 64059 أمس الجمعة.

وتحتل إسبانيا المركز الثانى عالمية فى أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا بعد إيطاليا، وأعلنت وزراة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، تسجيل 769 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى أكبر زيادة يومية تشهدها أعداد الوفيات حتى الآن، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 64 ألف حالة.

وبحسب أحدث إحصائيات الوزراة والتى نقلتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية ، بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس فى إسبانيا حتى الآن 4 آلاف و858 بزيادة بلغت نسبتها 19% عن اليوم السابق، فى حين بلغت حصيلة الإصابات 64 ألفا و59 حالة، بزيادة نسبتها 14

وكان قد تعرض رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز للعديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن ظهر عدم التزامه بالمسافات الأمنية التى طالب باتباعها لعدم نقل عدوى فيروس كورونا، وذلك بعد ظهوره مع المتحدثة باسم الحكومة، أدرياما لاسترا، خلال الجلسة العامة للكونجرس.

 


وزارة الصحة الإسبانية

اسبانيا

كورونا

فيروس كورونا

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