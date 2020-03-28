اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 03:53 م
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إزالة حالات تعدى على أرض زراعية بإحدى قرى المنيا .. صور

السبت، 28 مارس 2020 03:06 م
إزالة حالات تعدى على أرض زراعية بإحدى قرى المنيا .. صور إزالة حالات تعدى على أرض زراعية
المنيا- حسن عبد الغفار

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قامت الوحدة المحلية بدمشير، التابعة لمركز المنيا وبالتعاون مع الإدارة الزراعية بتنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 140 متر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التعامل الفورى مع مختلف أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وفرض سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة وتحت إشراف ومتابعة المهندس محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا.

ومن جانبه أكد رئيس المركز والمدينة على ضرورة التصدى لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمنع تلك التعديات وأكد أيضاً على إستمرار هذه الحملات حفاظاً على الرقعة الزراعية.
 
وأضاف حمادة جمعة أنه قد قامت الوحدة المحلية بدمشير بمتابعة حملات تطهير وتعقيم المنازل والمكاتب الخدمية بالقرية علي مدار اليوم.
 
ومن ناحية أخرى تفقد العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، السوق بمركز ابوقرقاص، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وشدد على الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والتأكيد على  خلو سوق المواشي والخضروات بالمركز .
 
وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تواصل تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والصيدليات، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك ، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، وعدد من الجهات المعنية.  
 
ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية. 
 
وأوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
 
وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية. 
 
 
إزالة حالات تعدى على أرض زراعية (1)
إزالة حالات تعدى على أرض زراعية (1)

إزالة حالات تعدى على أرض زراعية (2)
إزالة حالات تعدى على أرض زراعية (2)

إزالة حالات تعدى على أرض زراعية (3)
إزالة حالات تعدى على أرض زراعية (3)

إزالة حالات تعدى على أرض زراعية (4)
إزالة حالات تعدى على أرض زراعية 
 

 


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