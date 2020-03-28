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إخلاء سبيل بكفالة لـ 5 متهمين بخرق حظر التجوال فى السلام

السبت، 28 مارس 2020 12:38 م
إخلاء سبيل بكفالة لـ 5 متهمين بخرق حظر التجوال فى السلام فرض حظر التجوال-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بإخلاء سبيل 5 متهمين بخرق حظر التجوال، بعد إلقاء قوات الأمن عليهم، خلال توقيت فرض حظر التجوال بمنطقة السلام، بكفالة 3 آلاف جنيه.

وكانت بداية الواقعة بمرور الدوريات الأمنية بمحيط قسم السلام، للتأكد من تطبيق قرار حظر التجوال، وخلال المرور الأمنى تم إلقاء القيض على عدد من الأشخاص بتهمة خرق حظر التجوال، وتم اصطحابهم لقسم السلام وتحرير المحاضر اللازمة، وتوالت النيابة التحقيقات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه عقد اجتماع الحكومة بتقنية الفيديو كونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها فى تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لاسيما فى ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.


كرونا

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