إحالة عاطلين لتكوينهما عصابة لترويج الهيروين ببروض الفرج للجنايات

كتب ــ عبد الله محمود

أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار المحامى العام الأول للنيابات، عاطلين إلى محكمة الجنايات، لتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما، تخصص نشاطهما فى ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة روض الفرج مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما فى المنطقة .

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة روض الفرج مكانا لممارسة نشاطهما غير المشروع فى اتجار المخدرات، وبجمع المعلومات، وتكثيف التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبطهما متلبسين.

وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهمين، وتبين أنهما كل من، "ع.أ" عاطل، و"ت.ط" عاطل، وذلك أثناء ترويجهما للمواد المخدرة، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت " 300 جرام" من مخدر الحشيش، 250 جرام هيروين، ومبلغ مالى، وهواتف محمولة، سلاح أبيض.

وبمواجة المتهمين بالمصبوطات، اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصيلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والسلاح الأبيض للدفاع، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما.

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

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