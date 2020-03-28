وأضاف السفير - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أن الإجراءات الحكومية تضمنت أيضا حظر الأنشطة في المراكز النهارية للأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن والتجمعات الجماعية في الأماكن المفتوحة والمغلقة فضلا عن حظر فتح المحلات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت ووالصيدليات .. مشيرا إلى إغلاق مراكز التسوق باستثناء التجارة عبر الإنترنت والحالات التي يتم تسليم البضائع إلى العملاء وكذلك حظر زيارات السجناء.

وأكد اهتمام حكومة بلاده بضمان العمل من المنزل في مؤسسات الدولة والبلديات باستثناء الحالات التي يجب فيها أداء الوظائف في أماكن العمل والتأكد من مشاركة المتخصصين في مجال الرعاية الصحية وطلبة كلية الطب في جهود الوقاية من فيروس كورونا وإلغاء إجراء العمليات المخطط لها باسثتناء الحالات التي قد تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية بشكل كبير للمريض.

ولفت سفير ليتوانيا في القاهرة إلى تعليق جميع الخدمات التعليمية لجميع المراحل وفي جميع المؤسسات التعليمية لتكون الدراسة من خلال تقنيات التعليم عن بعد، كما تم منع المواطنين الليتوانيين من مغادرة البلاد باستثناء العودة إلى مقر إقامتهم أو أماكن عملهم ، كما تقرر خضوع الأشخاص العائدين من دول أجنبية للعزل لمدة 14 يوما.