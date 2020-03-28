أهالى دمياط يشكون من تراكم القمامة ويطالبون بتطهير مناطق التجميع

دمياط معتز الشربينى

أعرب سكان منطقة شارع النجدة وخلف مستشفى الصدر والحميات بمدينة دمياط من تراكم أكوام القمامة بمختلف الشوارع على مدار يومين مما أدى إلى تراكم القمامة وانتشار القوارض والقطط الأمر الذى يهدد بانتقال الأمراض فى ظل الحالة التى تمر بها البلاد لمواجهة فيرس كورونا، وطالب الأهالي بضرورة رفع القمامة من الشوارع وتطهير أماكن تجميع القمامة الحفاظ على الصحة العامة.

وقال ياسر فولية، مدرس، إن الشوارع التي تقع خلف مستشفى حميات دمياط والصدر ومستشفى الجلدية تتراكم فيها أكوام كبيرة من القمامة منذ عدة أيام مما يؤدى إلى انتشار القوارض وتطاير روائح كريهة.

وأضاف أن هذه القمامة أصبحت مصدرا يهدد حياة المواطنين خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب باسم محمد من سكان شارع النجدة بمدينة دمياط بسرعة رفع أكوام القمامة من مختلف الشوارع حفاظا على صحة المواطنين في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا وطلب بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لهذه الشوارع ومناطق تجميع القمامة حفاظا على صحة المواطنين.

من ناحية أخرى بادر معلم بمدرسة الثانوية العسكرية بدمياط بإطلاق مبادرة "أحنا بدأنا..كمل انت"، للتشجيع على تعقيم وتطهير بعض المنشآت الحكومية ومنها البنوك وماكينات الصراف الآلى نظرا لإقبال الموظفين على صرف الرواتب.

وقال جورج مجدى، معلم بمدرسة الثانوية العسكرية بدمياط لـ"اليوم السابع": "انطلقت مبادرة تعقيم مكان عملك وبيئتك المحيطة في إطار التنمية المستدامة وطالب جموع المواطنين بالتعاون وتقديم الخدمات التطوعية للصالح العام ولصالح مصرنا الحبيبة".

من ناحية أخرى شاركت إحدى الجمعيات الأهلية فى تنفيذ مبادرة تخفيف الزحام والتكدس على ماكينات الصرف الآلى ومكتب البريد الرئيسى بميدان الساعة بسبب تكدس المواطنين على مكتب البريد خلال الأيام الماضية.