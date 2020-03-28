ألمانيا تُسجل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و6294 إصابة خلال 24 ساعة

كتب رامى محيى الدين

سجلت السلطات الألمانية خلال الـ24 ساعة الماضية 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و6294 إصابة حسبما ذكرت إكسترا نيوز في خبر عاجل لها.

وكانت هيلجا براون رئيس المستشارية الألمانية، قد أكد إن الحياة العامة قد توقفت تقريبا فى ألمانيا بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

فيما كشفت صحيفة "The Sun " البريطانية، عن أعراض وعلامات الإنذار المبكر لفيروس كورونا وغير معروفة وأقل شهرة من السعال الجاف، وارتفاع درجة الحرارة، والتعب، كما أن البعض قد يعانون أيضًا من صعوبات فى التنفس، هذه الأعراض خفيفة أبلغ عنها عدد من الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفيروس. وكشف الرئيس حسن روحانى عن تفاصيل جديدة لخطة قدمتها وزارة الصحة الإيرانية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت. يذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، ووصل عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى أكثر من نصف مليون انسان حول العالم، وتم تسجيل أكثر من 25 ألف حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.