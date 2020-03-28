اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 09:34 م
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ألمانيا تستقبل 12 إصابة حرجة بالكورونا من إيطاليا وفرنسا

السبت، 28 مارس 2020 08:51 م
ألمانيا تستقبل 12 إصابة حرجة بالكورونا من إيطاليا وفرنسا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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قال المتحدث باسم سلاح الجو الألماني، إن طائرة إجلاء طبى مزودة بوحدة للعناية المركزة نقلت 12 حالة حرجة مصابة بفيروس كورونا من إيطاليا وفرنسا، للعلاج في المستشفيات الألمانية.

وأوضح المتحدث - في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت، أن طائرة الإجلاء الطبي من طراز (A-310)، وهي طائرة للجيش الألمانى مزودة بوحدة للعناية المركّزة، نقلت 6 إيطاليين مصابين بفيروس كورونا وفي حالة خطرة من مدينة (بيرجامو) الإيطالية إلى مدينة (كولونيا) الألمانية.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع المصابين على 3 مستشفيات، وهى (كولونيا الجامعى وبون الجامعي وبوخوم الكاثوليكي).

وأضاف أنه تم استقبال 6 حالات أخرى حرجة مصابة بالفيروس من فرنسا بمستشفى (شاريتيه) في برلين.


المانيا

كورونا

ايطاليا

فرنسا

فيروس كورونا

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