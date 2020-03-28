ألمانيا تستقبل 12 إصابة حرجة بالكورونا من إيطاليا وفرنسا

أ.ش.أ

قال المتحدث باسم سلاح الجو الألماني، إن طائرة إجلاء طبى مزودة بوحدة للعناية المركزة نقلت 12 حالة حرجة مصابة بفيروس كورونا من إيطاليا وفرنسا، للعلاج في المستشفيات الألمانية.

وأوضح المتحدث - في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت، أن طائرة الإجلاء الطبي من طراز (A-310)، وهي طائرة للجيش الألمانى مزودة بوحدة للعناية المركّزة، نقلت 6 إيطاليين مصابين بفيروس كورونا وفي حالة خطرة من مدينة (بيرجامو) الإيطالية إلى مدينة (كولونيا) الألمانية.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع المصابين على 3 مستشفيات، وهى (كولونيا الجامعى وبون الجامعي وبوخوم الكاثوليكي).

وأضاف أنه تم استقبال 6 حالات أخرى حرجة مصابة بالفيروس من فرنسا بمستشفى (شاريتيه) في برلين.