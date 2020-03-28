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كي تمر الأزمة على خير..

أطقم "الحجر الصحي بإسنا" يصرون على النجاح و يطالبون الشعب بالدعاء لهم.. صور

السبت، 28 مارس 2020 04:25 م
أطقم "الحجر الصحي بإسنا" يصرون على النجاح و يطالبون الشعب بالدعاء لهم.. صور الحجر الصحي اسنا
كتب - محمود أحمد عطا

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شارك القارئ الدكتور عبده محمد بدوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، بمجموعة من الصور داخل الحجر الصحي اسنا.
 
وقال القارئ عبر رسالته لصحافة المواطن باليوم السابع:"الحجر الصحي بمنطقة اسنا ابطال ومكملين المسيرة وراء زمايلنا ومش هنسيب بلدنا لحد ما نرجعها زي الاول باذن الله احنا مصرين وده شغلنا وواجبنا الوطني وحق البلد علينا والتعليم اللي اتعلمناه مش ببلاش وعايزين الشعب يدعيلنا نطلع علي خير ونعدى الازمة بدون ما نفقد حد الجيش الابيض".
 
جانب من الصور (1)
جانب من الصور

جانب من الصور (2)
جانب من الصور 
جانب من الصور (3)
جانب من الصور (3)
 
يعتبر مرض كورونا من أخطر التحديات التى صادفها العالم فى الآونة الأخيرة بسبب سرعة انتشاره، والذى لم يقتصر على منطقة جغرافية بعينها بل امتد ليشمل أغلب دول العالم، فضلا عن سرعة انتشاره ونتائجه الخطيرة على الصحة العامة، والتى قد تنتهى بالوفاة فى حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية.
 
وحرصا من "اليوم السابع"، على نشر واتباع قرائها للإجراءات الوقائية التى تهدف إلى حمايتهم من عدوى الإصابة بهذا الفيروس، تقدم مبادرة "ابعت صورتك وانت لابس كمامة وجوانتى"، وذلك عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" على رقم الواتس آب 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تنشر الأخبار المصورة باسم القراء.
 
ويعلن "اليوم السابع"، عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم، وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.
 
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

بالكمامة

الجوانتى

صحافة

الحجر الصحى

اليوم السابع

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