أطعمة تجنبها فى فترة العزل المنزلى عشان صحة جهازك المناعى

كتبت نهير عبد النبى

عشان تحارب فيروس كورونا قوى جهازك المناعى بالاكل والسوائل الدافئة "، من النصائح التى نسمعها دائما منذ انتشار فيروس كورونا الذى يهدد العالم بالوفاة ، وتعتبر الخضروات والفواكه والسوائل الطبيعية من أبرز الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض عموما.

واثناء فترة العزل المنزلى هناك بعض الاكلات والمشروبات التى ينصح بتجنبها وذلك للحفاظ على صحة الجهاز المناعى وحمايته من فيروس كورونا وحسب ما ذكره موقع piedmont فهى :

أطعمة ومشروبات تجنبها اثناء فترة العزل المنزلى



1:ينصح بتجنب تناول الوجبات السريعة، حيث إنها تؤثر على صحة الجهاز المناعى وتعرضك للاصابة بالعدوى، وينصح باستبدالها بالخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات.

2:تجنب تناول الأطعمة المصنعة مثل البرجر والسوسيس والبسطرمة، حيث تحتوى على بعض المواد التى تضعف الجهاز المناعى وتؤثر على الصحة.

3:ابتعد عن تناول المشروبات الكحولية والغازية، فجميعها من المشروبات التى تضر الصحة وتعرضك للاصابة بالامراض وتضعف الجهاز المناعى، وينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة مثل الينسون والزنجبيل والبابونج.

4:قلل من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر حيث انها تؤثر على صحة الجهاز المناعى وتضعف الجسم.

ينصح باستبدال هذه الأطعمة بالأكلات الغنية بالفيتامينات وخصوصا فيتامين سى ود وبعض العناصر والفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدى.