اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم السبت 28 – 3 – 2020 في مصر

السبت، 28 مارس 2020 09:42 ص
أسعار الذهب اليوم السبت 28 – 3 – 2020 في مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت، استقرارا ملحوظا لجميع الأعيرة، إذ سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 سجل ما قيمته 706 جنيها للجرام، في حين تسجل أسعار الذهب عالميا 1627 دولار للأوقية حتى الآن، ورغم أنه سعر مرتفع نسبيا إلا أن هبوط الطلب على المعدن النفيس فى مصر  يسبب هذا الهبوط فى الأسعار.
 
 
وشهدت أسعار الذهب ارتفاع بأكثر من  4% الأسبوع الجارى ليواصل مكاسبه، عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذى يعانى جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.
 
 
وتتوقف حركة بيع الذهب في مصر خلال يومى الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، على أن تعاود نشاطها يوم الإثنين، ليصبح إجمالى أيام عمل سوق الذهب 4 أيام فقط.

أسعار الذهب اليوم


عيار 18 يسجل 605 جنيهات للجرام

عيار 21 يسجل 706 جنيهات للجرام

عيار 24 يسجل 809 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 5648 جنيها

أوقية الذهب 1627 دولارا

 
وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، أن محلات بيع الذهب غيرت مواقيت عملها ليبدأ من 10 صباحاً إلى 5 مساءا لتتماشى مع مواعيد حظر التجول خلال الأسبوعين القادمين، لافتاً إلى حدوث تراجع حاد فى مبيعات الذهب خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب بالسوق المحلى، متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا، والتى سجلت زيادات كبيرة لتحقق الأسعار مستويات تاريخية بالربع الأول من العام الجارى.
 
وأضاف أن المبيعات تقريبا متوقفة تماما على كافة المحلات التجارية للبيع بالتجزئية، الأمر الذى دفع 40% من محلات التجزئة تتوقف عن فتح أبوابها أمام الجمهور، على أن تعاود فتح أبوابها بداية الأسبوع القادم من يوم الاثنين.
 
وهناك عدد من العوامل الرئيسية التى تتسبب فى رفع أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب فى السوق المحلى.

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