أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور للجملة تنخفض أكثر من 50٪.. تعرف عليها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضراوات اليوم السبت 28 -3 2020، انخفاضا فى أسعار معظم الأصناف، داخل الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لجميع الأصناف تشهد انخفاضا فى السوق، وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف بالرغم من زيادة الإقبال من المواطنين بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم انخفضت لتتراوح بين 75-1.15جنيها مقابل 2.5 – 5.5 جنيها ، بينما انخفضت أسعار البطاطس لتتراوح بين 1.25-2.5 مقابل 1.5 – 3 جنيها للكيلو ، و وانخفضت اسعار الفاصوليا لتتراوح بين 3-5 جنيهات مقابل 10 – 12 جنيها، وانخفاض سعر كيلو البصل ليتراوح بين 2.5 - 7.5 مقابل 3.5 – 7.5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5جنيهات، فيما انخفض سعر الكوسة ليتراوح بين 0.5 - 1.5 مقابل 2-4 جنيهات ، والخيار ما بين 4–7جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 – 5 جنيها ، و استقرت أسعار البسلة لتتراوح بين 6 – 9 جنيهات.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.