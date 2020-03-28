أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة" بعد حكم المؤبد والمشدد

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بخلية داعش الجيزة بعد حكم المؤبد والمشدد للمتهمين فى اتهامهم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها:

1 ـ الرقم "7"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم "5"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر القضية .

3 ـ الرقم "11"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى، وكان أخرها جلسة 25 مارس الجارى والتى نطقت فيها المحكمة حكمها فى الدعوى.

4 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد العمليات التى خطط المتهمين لارتكابها أبرزها محاولة استهداف مطار غرب القاهرة ورصد ارتكاز امنى أسفل الطريق الدائرى.

5 ـ الرقم "3"، مكرر ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكم بالمؤبد ولعل أبرزهم الإرهابى محمود طوسون مؤسس التنظيم.

6 ـ الرقم "4"،ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة.

وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضى وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكي تردد فوق العالي والتي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.

فى 23 ديسمبر استمعت المحكمة لمرافعة النيابة وجاء فيها: المجتمع ذاق مرارة الإرهاب، لقد أصبح الإرهاب موجة ضد الدولة، تقف خلفه فئة باغية، عصابة ترافق الشيطان، عصابة أعضاؤها على قناعة بأفكار شاذة، نهجت عقيدة إرهابية، لا دخل لها بالشريعة الإسلامية.