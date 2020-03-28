أخبار مصر.. صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون ألف جنيه الأربعاء المقبل

نشر اليوم السابع، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، صرف المعاشات يوم الأربعاء المقبل، وتسجيل بلجيكا لإصابة أول قطة بفيروس كورونا، فضلا عن تغطيات رياضية واقتصادية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

الحكومة تنفى تحملها رواتب القطاع الخاص أو وجود منح وعلاوات

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة فى الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.

وأوضح فى بيان رسمى له، أن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.





المترو: حركة قطارات الخطوط الثلاثة مستمرة حتى 6.30 مساء



أكدت شركة المترو أن حركة قطارات الخطوط الثلاثة مستمرة حتى الساعة 6.30 مساءً وفقا لجداول التشغيل المعمول بها خلال فترة حظر التجوال، ولا يوجد أى تعديلات حتى الآن فى جداول التشغيل المؤقتة، حيث تبدأ مواعيد المترو السادسة صباحًا وتنتهى السادسة والنصف مساءً فى المحطات النهائية.

كانت شركة المترو أعلنت تعديل مواعيد قطارات الخطوط الثلاثة ابتداء من الأربعاء الماضى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء الأربعاء الموافق 25/ 3 / 2020.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعديل جداول التشغيل لتكون مواعيد قيام ووصول أخر قطارات اليوم من المحطات الإنتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:

عمر الشريف فى اعتراف قديم: سرقت شقيقتى علشان أعمل فنجرى وأدفع حساب الشلة



كانت علاقة نجوم الزمن الجميل بالجمهور قوية، تسمح لهم أن يعترفوا بأخطائهم وأن يتقبلها الجمهور بصدر رحب، فلا يعلق لهم المشانق على ما يعترفون به من أخطاء الماضى.

وانعكست هذه العلاقة على تعامل نجوم الزمن الجميل مع الصحافة وعلى ما يصرحون به لوسائل الإعلام، حيث كان الكثيرون منهم ينشرون مذكراتهم أو يكتبون مقالات للصحف والمجلات يتحدثون فيها عن حياتهم الشخصية والفنية وذكرياتهم والعقبات التى واجهتهم فى مشوارهم.

وكان من بين النجوم الذين تميزوا بالصراحة والشجاعة والجرأة طوال حياته فى التعامل مع الإعلام النجم العالمى الفنان عمر الشريف.





التضامن تبدأ الأربعاء صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل



تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر أبريل المقبل اعتبارا من يوم الاربعاء وذلك لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف وسيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة " 1,2,4" من شهر إبريل وذلك لمنع التكدس فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات فى مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف





إصابة أول قطة بفيروس كورونا فى بلجيكا



قال مسئولون إن قطة فى بلجيكا أظهرت نتائج إيجابية لإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إصابتها بالجرثومة القاتلة من صاحبها المصاب، وأوضح مسئولو الصحة، فى مؤتمر صحفى، أن الحيوانات الأليفة المريضة فى لييج أظهرت نتائج إيجابية بعد ظهور أعراض كلاسيكية لـ COVID-19 - بما فى ذلك صعوبة فى التنفس - بعد أسبوع من مرض مالكها لأول مرة.

وفى حين أن هذا هو أول إصابة معروفة لقط، فقد كان اختبار كلبين فى هونج كونج سابقًا إيجابيًا - مع وفاة كلب صغير طويل الشعر يبلغ من العمر 17 عامًا، والذى مات بعد عودته إلى المنزل من الحجر الصحى.

السلطات الصينية تعيد إطلاق المترو فى مدينة ووهان الصينية

أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقة لفترة من الوقت بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وأصدرت سلطات المدينة بيانا على موقعها الالكتروني وجاء فيه: "في 28 مارس الساعة 6.30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1،2،3،4،6 و 7. لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من 6.00 إلى 23.00 في عطلات نهاية الأسبوع من 6.30 إلى 23.00".

وأكدت السلطات في بيانها: "أن على جميع ركاب المترو ارتداء أقنعة طبية واقية عند الدخول والخروج وأثناء الانتقال من خط إلى أخر".





إصابة 500 شرطى فى ولاية نيويورك الأمريكية بفيروس كورونا



أصيب أكثر من 500 شرطى فى ولاية نيويورك الأمريكية بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد تسجيل 200 إصابة بين أفراد الشرطة فى يوم واحد.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن إدارة الشرطة بنيويورك أفادت بأن 4111 من الضباط سجلوا إجازة مرضية، وجرى تسجيل 170 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف إدارة الإطفاء بولاية نيويورك.

وأبلغ نحو ألفى من عناصر مكافحة الحرائق بإجازات مرضية، ما يمثل نحو 17% من طاقة إدارة مكافحة الحرائق.

أكدت منظمة السياحة العالمية أنها تعمل حاليا على إصدار مجموعة من التوصيات وتحدى الابتكار لتكون خطة إنقاذ خريطة للدول لتعافى قطاع السياحة بها بعد انقضاء أزمة انتشار فيروس كورونا، والذى أدى إلى توقف حركة السياحة والسفر.

د. أسامة حمدى أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد يجيب عن الأسئلة الشائعة حول كورونا.. كيف تعرف أنك أصبت؟.. وماذا تفعل إن تمكن منك الفيروس؟.. كيف تعالج نفسك؟ وماذا بعد التعافى من الوباء؟

حالة من الهلع والتخوفات يعيشها كافة المواطنين حول العالم، فى ظل انتشار فيروس كورونا "الفيروس المستجد"، والذى راح ضحيته الآلاف، ولكن حتى لا تصاب بالهلع والتخوف من أية أعراض قد تصيبك، كيف تعرف أنك أصبت بفيروس كورونا المستجد، وهو ما جاوب عليه الطبيب المصرى الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية د. أسامة حمدى، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد.

وقدم الطبيب المصرى الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية د. أسامة حمدى، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، تقرير شامل حول فيروس كورونا المستجد جاوب من خلاله على أغلب التساؤلات التى تشغل بال الكثيرين .

خطة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتحويل المدارس حجرا صحيا لمرضى كورونا حال تكدس المستشفيات.. 40 مدرسة بالقليوبية و42 بسوهاج وتجهيز 20 بدمياط و43 فى الدقهلية.. التهوية الجيدة وسهولة المواصلات شروط اعتماد.. صور

بدأت مديريات التربية والتعليم فى المحافظات، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والوحدات المحلية، فى تجهيز عدد كبير من المدارس فى كل محافظة، لتصبح جاهزة لاستضافة مصابى كورونا فى حال اكتمال المستشفيات، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي القليوبية أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بقيادة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وضع مجموعة من مدارس المحافظة على خريطة الاستعداد لتحويلها إلى حجر صحي إذا اقتضي الأمر، للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه كان قد تم التنسيق على إعداد 24 مدرسة على مستوى المحافظة بواقع مدرستين بكل إدارة تعليمية، إلا أنه تم رفع العدد ليكون 40 مدرسة.

46 تشريعاً يقرها البرلمان × 5 أشهر لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ودفع عجلة الاستثمار.. أبرزها الكيانات الإرهابية والبيع بنظام التقسيط وحماية البيانات الشخصية.. و18 قانونا للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى

بات وباء كورونا يشكل خطراً قوياً لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك واللذان يسعيان لإستعادة عرش القارة الأفريقية بعدما حجر المارد الأحمر والفارس الأبيض مقعديهما فى نصف دوري الابطال الافريقى 2020 ليصعد الفريقان لهذا الدور لأول مرة منذ 15 عاماً ، ويملك قطبى الكرة المصرية لقب الاكثر تتويجاً بدوري الابطال حيث يملك الأهلى ثمانية ألقاب فيما يملك الزمالك خمسة ألقاب .

*المواجهات المصرية المغربية في مايو المقبل

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة مصرية مغربية حيث سيواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي.





الأرصاد: غدا طقس لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، و الرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا ، وشبورة صباحا، والرياح نشطة غربا .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة .

جهاز أمريكي جديد يكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 5 دقائق فقط



أعلنت شركة أمريكية، أنها ابتكرت جهازا جديدا فى حجم الهاتف المحمول، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى وقت قليل يصل إلى 5 دقائق فقط، دون الحاجة إلى إجراء التحاليل الطبية.

ومن المقرر أن يكون الجهاز الجديد لكشف فيروس كورونا المستجد قادرا أيضا على تأكيد عدم الإصابة خلال من 5 دقائق إلى 13 دقيقة، وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام هذا الجهاز المحمول، وذلك وفق سكاى نيوز.

وقالت الشركة إن الجهاز حصل، حتى الآن، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأميركية لاستخدامه في المختبرات المعتمدة ولدى مقدمى الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط، لمساعدتهم فى إطار مكافحة انتشار هذا الفيروس.

نجوم الرياضة يوجهون التبرعات لأجهزة التنفس الصناعى لمساندة مصابى فيروس كورونا.. رونالدو يتبرع بـ5 أجهزة للوحدات الصحية فى مسقط رأسه بالبرتغال.. ونوفاك ديوكوفيتش وزوجته يقدمان مليون يورو لشراء الأجهزة فى صربيا



واصل نجوم الرياضة دعمهم لمصابى فيروس كورونا حول العالم، وبدأ مجموعة منهم توجيه تبرعاتهم إلى أجهزة التنفس الصناعى التى تعد الحل الوحيد للوقوف ضد الفيروس القاتل، والذى يواصل التفشى فى العالم، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من انتشاره.





باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. حزمة المساعدات المالية لمواجهة كورونا الأكبر فى تاريخ أمريكا..طبقة الأوزون ستتعافى بشكل كامل حال استمرار الوضع الحالى للكوكب..سوريا تمدد تعطيل المدارس



لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

وصفت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، حزمة المساعدات المالية التى وقع عليها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد بأنها "أكبر حزمة مساعدات مالية فى تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق"، بقيمة 2 تريليون دولار.





سوبر كورة.. مصطفى يونس لـ فتحى: الأهلي شقلب ابن النادى هيعملوا معاك إيه يا غريب



انتقد مصطفى يونس، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، الطريقة التى يتعامل بها مجلس إدارة النادى الأهلى مع نجومه الكبار، على غرار ما حدث مع حسام عاشور ومطالبته بالاعتزال دون احترام تاريخه ومشواره الحافل داخل جدران النادى.

ووجه مصطفى يونس عدة رسائل لأحمد فتحى خلال تصريح خاص مع "سوبر كورة" قائلاً، "بلاش تثق كتير فى وعود وكلام فارغ، مبقاش فيه حاجة اسمها مبادئ والكلام الفارغ ده، فيه حاجة اسمها بكام، والنادى اللى شقلب حسام عاشور وهو ابن النادى، يبقى هيعمل معاك أيه وأنت غريب وأصلا مش من أبناء النادى".

لعنة كورونا تلقى بظلالها على مفاوضات بريكست.. استئناف المحادثات عبر الفيديو الإثنين.. صحف : إصابة كبير المفاوضين الأوربيين وتفشى الوباء يهددان فرصة الاتفاق قبل ديسمبر.. ولندن عازمة على الخروج رغم إصابة جونسون

رغم حالة الإغلاق المفروضة فى معظم أنحاء القارة الأوروبية والمملكة المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا، وإصابة عدد من المسئولين بالفيروس وعلى رأسهم بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، وميشيل بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين، فإن هناك نية للاستمرار فى مفاوضات "بريكست".



قالت صحيفة "بلفاست تليجراف" الأيرلندية إن مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي ستستمر الأسبوع المقبل، رغم أن المملكة المتحدة ومعظم القارة في حالة إغلاق مفروض بسبب كورونا.

عماد متعب: الخطيب رفض إقامة مباراة اعتزالى بالأهلى وتمنيت الخروج بشكل أفضل.. لم أستطع اللعب خارج التتش.. أحمد فتحى يمتلك عرضا من ناد مصرى.. ولو كنت رئيساً للقلعة الحمراء لقررت التجديد لحسام عاشور موسما إضافيا



يظل عماد متعب لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أحد المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، وعلى الرغم من اعتزاله منذ موسمين إلا أنه مازال يحظى بشعبية كبيرة، قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.





متعب: الخطيب رفض تنظيم مباراة اعتزالي



كشف عماد متعب لاعب الأهلي، فى لقناة ON TIME SPORTS ، أنه كان يرغب فى استكمال مشواره مع الفريق الأحمر بعد عودته من رحلة الاحتراف بالسعودية، وعقد جلسة وقتها مع محمود الخطيب رئيس النادى وأبلغه برغبته فى الاستمرار إلا أن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى الحالى، نصحه بالاعتزال، قائلا، "الخطيب عرض علىّ العمل فى قناة النادى الأهلى، وطلبت تنظيم مباراة اعتزال أحصل منها على مبلغ مالى مناسب، لكنه قال لى إن الأهلى أخذ قرارا بعدم تنظيم أى مباريات اعتزال".