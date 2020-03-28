أخبار المحافظات.. تعافى وخروج 49 مصاباً بـ"كورونا" من مستشفى إسنا بالأقصر

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

تعافى وخروج 49 مصاباً بـ"كورونا" من مستشفى إسنا بالأقصر

اختتمت مستشفى إسنا التخصصي بمحافظة الأقصر أول مستشفى للعزل والحجر الصحي بجنوب الصعيد، والتى خصصتها وزارة الصحة للحجر في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" فى مصر وحول العالم، أول فترة من العزل والحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وتم تغيير الفريق الطبي والتمريض داخلها بعد نجاحهم فى خدمة عدد كبير من المصابين بالفيروس من المصريين والأجانب خلال الأسبوعين الماضيين، وقدم الفريق الطبى داخلها بطولة كبيرة من الفرق الطبية وفرق التمريض والعاملين وأفراد الأمن والخدمات.

قال الدكتور تامر حامد عبد السلام مدير عام مستشفى إسنا التخصصى ورئيس فريق العزل فى الحجر الصحى بالمستشفى، أنه يتقدم بأسمى آيات التقدير والشكر والعرفان لجميع أفراد فريق العزل من أطباء وصيادلة وأعضاء فريق التمريض وفنيي الأشعة والكيميائيين وفنيي المعمل وبنك الدم والإدارة، ومكافحة العدوى والتخطيط والمتابعة والعلاقات العامة والنظم والمعلومات والعناية المركزة، وفنيّ الصيانة والتشغيل والمطبخ ومشرفين وأفراد الأمن والنظافة، في النجاح الباهر الذي حققوه خلال أول 14 يوما من العزل الصحي.

حيث تم دخول عدد 76 من حاملي فيروس كورونا المستجد، وكذلك النجاح الباهر في خروج أكثر من 49 حالة تم شفائها وتعافيها تمام وخروجهم من مستشفى العزل الصحي بمستشفى إسنا التخصصي، فكل التحية لجنود مصر البواسل من الجيش الأبيض حماة الوطن وأمل الغد، طيب الله صداكم في رسم البهجة والسرور وإعطاء الأمل.





لحمايتك وحمايتى من كورونا.."بقال" بالأقصر يصنع حاجز بالكراتين بينه وبين زبائنه

فى خطوة مختلفة، أقدم صاحب محل بقالة بمنطقة شارع السوق بقرية المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على عمل حاجز من الكراتين الفارغة، أمام المحل للبيع بطريقة آمنة للمواطنين، وهو يرتدى "جوانتى بلاستيك" وعلق لافتة مكتوب عليها "ممنوع الدخول والتعامل لحمايتك وحمايتى من فيروس كورونا"، وذلك خلال عملية البيع والشراء بينه وبين أهالى القرية لحمايتهم وحماية نفسه من انتشار العدوى بالمرض.





قال عماد راضي ابن مدينة إسنا وصاحب محل بقالة بمنطقة شارع السوق بقرية المطاعنة التابعة لمدينة إسنا جنوب الأقصر، إنه قرر عمل تلك الخطوات الاحترازية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا بعد خطر انتشاره الذى يداهم العالم أجمع، وكذلك ليكون قدوة لكل أصحاب محلات البقالة لعمل تلك الخطوة لمكافحة انتشار الفيروس بين المواطنين وحماية أرواح الأطفال والأهالى الذين يشترون منه على مدار الساعة، وكذلك للتأكيد للجميع على وعى وثقافة المواطنين وتعريفهم بأهمية ترك مسافة بينهم وبين البائعين خلال التعاملات التجارية اليومية بالمحلات والمخابز وغيرها حتى تنتهى تلك الأزمة.

أضاف ابن مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه حاول شراء كمامة وجوانتى ولكنه لم يجد سوي الجوانتى فقط فى الصيدليات، وقرر أن يقوم بتلك الفكرة المختلفة بعمل حاجز لمسافة لا تقل عن متر خلال البيع للمواطنين، وأكد على أنه يتمنى أن يقوم كافة أصحاب محلات البقالة والتجار فى مدينة إسنا وباقى مدن الأقصر ومصر بتعميم تلك المبادرة للحفاظ على صحتهم وصحة المواطنين لعدم التكدس والزحام أثناء عملية البيع والشراء لحماية الجميع من خطر انتشار فيروس كورونا.

شباب بئر العبد بشمال سيناء يتسابقون فى تعقيم الشوارع لمكافحة كورونا

شهد مركز بئر العبد، بشمال سيناء بالمدينة والقرى، تسابق الشباب بجهودهم التطوعية لاتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد. وسجلت الفرق الشبابية حضورها بمبادرة التعقيم، أطلقها مجموعة من الشباب بقرية "رمانة" على مشارف مركز بئر العبد من الناحية الغربية، ضد فيروس كورونا.

وخلالها قام الشباب يعاونهم رموز القرية بعمليات رش وتعقيم وتطهير للمنشآت والشوارع والمحلات. وبدورهم أطلق المبادرين من الشباب بقرية "الخربة" حملة تعقيم لقريتهم، خلالها طافوا شوارع القرية وهم يقمون بأعمال تعقيم شملت المساجد والمقرات الحكومية والمنازل والشوارع، وشاركهم فى جهودهم قيادات القرية التنفيذية ورموز شعبية.

وتكررت فى قرية "6 أكتوبر"، غرب مدينة بئر العبد مشاهد حملات التعقيم، وشملت رش بالمواد المطهرة للشوارع ومحلات ومساجد، بمعاونة أهل القرية، الذين وفروا سيارات نقل وأدوات الرش للشباب وتسابق بدورهم الشباب من أعمار مختلفة فى القيام بواجبهم.

محافظ جنوب سيناء يقرر غلق كل الشواطئ لمواجهة فيروس كورونا



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، غلق كافة شواطئ المحافظة لحين صدور أوامر أخرى، مؤكدا: من يخالف القرار سيتعرض الى عقوبات رادعة وعلى رؤساء المدن تنفيذ هذا القرار نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وحفاظا على أرواح المواطنين .

تنفيذ قرار غلق شواطئ الإسكندرية وإغلاق البوابات وخلوها من المواطنين

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تنفيذ قرار غلق شواطئ الإسكندرية أمام الزائرين، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا.

وقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من باكرا، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية.

محافظ البحر الأحمر: غلق الشواطئ حفاظا على حياة المواطنين ولمنع التجمعات



اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، قراراً صباح اليوم السبت، بغلق كل الشواطئ بالمحافظة وذلك ضمن حزمة الإجراءات و التدابير الوقائية و الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الازدحام الذى شهده عدد من شواطئ المحافظة في أكثر من مدينة، قبل بدأ ساعات الحظر، مؤكدا أي تجمعات تعد مخالفة لخطة الدولة للحد من انتشار العدوى.

محافظ دمياط تقرر غلق منطقة اللسان وشواطئ رأس البر للوقاية من "كورونا"



الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارا اليوم، بغلق منطقة اللسان وشواطئ مدينة رأس البر وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الازدحام الذى شهدته المدينة اليوم قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين خلافاً لخطة الدولة لمنع أى تجمعات للحد من انتشار العدوى حفاظاً على سلامة المواطنين.

محافظ الإسماعيلية: أغلقنا الشواطئ منذ أسبوع ونمنع تجمعات المواطنين



اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه أصدر قرار رقم 254 لسنة 2020، الخميس الماضى، الموافق 19 مارس، بغلق جميع شواطئ ونوادى المحافظة، بالمحافظة أمام الجمهور، وتم تنفيذ القرار على الفور، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

أضاف محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن محافظة الإسماعيلية، كانت أولى المحافظات التى اتخذت قرار غلق الشواطئ، وتم متابعة تنفيذ القرار مع رؤساء الأحياء وإدارة المصايف، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالمرور فى الشوارع لمنع حدوث أى ازدحام فى الأوقات الغير مسموح بها بالحظر.

غلق شواطئ بورسعيد لمواجهة كورونا

تابع الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد، غلق شاطئ بورسعيد بنطاق الحى حيث تم تشكيل لجنة برئاسته وتضم كل الإدارات المعنية بالحى لمتابعة تنفيذ القرار حيث تم المرور اليوم وغلق كافة الأنشطة على الشاطئ بما فيها مؤجرى الشماسى.

وأكد رئيس حى المناخ، أن هذا القرار يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، أضاف أن هناك متابعة مستمرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات بالمرور بنطاق الحى صباحًا ومساءً.