اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا كورونا
إعداد - إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

 

رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

 

الأزهر يقرر إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى لكل مادة

 

الأوقاف: 6 مخالفات إقامة الجمعة 3 منها داخل المساجد أنهينا خدمة مرتكبيها

 

كيف تتواصل مع دار الإفتاء إلكترونيا بعد تعليق خدماتها أمام الجمهور للحظر

 

الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

 

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

 

التموين: السماح بعمل جميع مصانع الأغذية بكامل طاقتها لضمان توافر السلع

 

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

 

غرفة عمليات وزارة التموين تتابع اليوم انتظام تشغيل المخابز بالمحافظات

 

محافظ الجيزة: استمرار تطهير أماكن التجمعات والمواقف والمواصلات العامة

 

النقل العام: الأتوبيس النهرى يعمل من 6.30 صباحا لـ6 مساء ولا رحلات نيلية

 

التعليم العالى: مد باب التقدم لمبادرة طبق فكرتك الاستثنائية حتى 2 أبريل

 

إثيوبيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى المصابين لـ16 حالة

 

 

نقابة أطباء الأسنان ترسل بيانات 29 طبيبا من فرق مكافحة كورونا لوزارة الصحة

 

بعد انتشار كورونا.. القوى العاملة: ترتيبات لعودة المصريين العالقين بالدول العربية

 

أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

 

فيديو.. قرارات تحدد آلية عقد امتحانات الترم الثانى لجميع الصفوف الدراسية

 

 

السياحة تعقد دورات تدريبية للطهاة وأصحاب المطاعم "لايف" عبر "الفيس بوك"

 

 

 

 

 

 

 

 


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