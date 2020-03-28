اليوم السابع
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أحمد صقر:نستورد 80% من خامات صناعة الألبان ونطالب بإنهاء الإجراءات فى 72 ساعة

السبت، 28 مارس 2020 12:00 ص
أحمد صقر:نستورد 80% من خامات صناعة الألبان ونطالب بإنهاء الإجراءات فى 72 ساعة أحمد صقر عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية
كتبت سماح لبيب

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قال أحمد صقر عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن نسبة 80% من مدخلات إنتاج صناعة الألبان يتم استيرادها من الخارج ، ولابد من تعاون أجهزة الدولة وخاصة وزارة المالية وقطاعتها التعاون مع المستوردين، وخاصة الجمارك المصرية لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول السلع التى تحتاجها المصانع المصرية وأن لا تتعدى الإجراءات 72 ساعة لإنهائها على سبيل المثال التجاوز عن أصل المستندات وتيسير الاستيراد بصورة منها ، كما لابد من تدخل هيئة سلامة الغذاء للتعرف على القطاعات ذات الأولوية فى التصدير وحل كافة المشكلات التى تواجهها خلال المرحلة الحالية لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا حول العالم ، وعدم تعرض الأسواق لأى نقص .

وأضاف صقر ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن من أبرز المواد الخام التى يتم استيرادها لمنتجات الألبان فى مصر هى الألبان الجافة كاملة أو منزوعة الدسم ، ألبان الأطفال ، ولبن " ام بى سى " ويسمى مركز بروتين اللبن وهو النوع الخاص بصناعة الجبنة البيضاء فى مصر ، استيراد الجبنة الشيدار الخاصة بصناعة الجبنة المثلثات فى مصر ، والأملاح المساعدة ، بالاضافة إلى منتجات التعبئة والتغليف ، موضحا أن أغلب صناعة اللبن نستورد خامتها من الخارج وتعتبر نيوزلندا هى الرائدة فى استيراد احتياحتنا منها ويليها استراليا والاتحاد الأوروبى وأمريكا .

وطالب عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، البنك المركزى بوضع تسهيلات للمستوردين فى إجراءات فتح المستندات لعدم تعثر دخول أى سلع متعاقد عليها ، لافتا إلى أن المخزون الحالى فى مصانع الألبان يكفى حاجة الطلب ولا داعى للقلق قائلا أن العالم كله يتوجه للشراء حاليا بدافع الخوف وليس بدافع احتياجاته ، وهو ما يؤثر على الأسواق إلا أن السلع فى السوق المصرية متوفرة ولابد من توخى الحذر من المواطنين وشراء احتياجتهم فقط .


اخبار الاقتصاد

منتجات الالبان

صناعة الالبان

كورونا

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