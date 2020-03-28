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«الزراعة والسلامة الغذائية» بالإمارات تكثف جهودها الرقابية ضمن خطة مكافحة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 09:59 م
«الزراعة والسلامة الغذائية» بالإمارات تكثف جهودها الرقابية ضمن خطة مكافحة كورونا الإمارات
إيمان حنا

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تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على مدار الساعة حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي، للتحقق من مدى التزامها بتدابير الصحة والسلامة العامة، وتقيدها بالتعاميم الوقائية التي أصدرتها الهيئة ضمن التدابير الاحترازية التي تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره والحفاظ على صحة المجتمع، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تحقيق أرقى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي ورفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية فيها. وفق وام.

ونفذت الهيئة في الأيام الثلاثة الأخيرة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أكثر من 7400 زيارة تفتيشية في أبوظبي والعين والظفرة، تحقق خلالها مفتشو الهيئة من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق برامج التعقيم والوقاية، وتقيد العاملين فيها باستخدام أدوات الوقاية اللازمة كالقفازات والكمامات وغطاء الرأس والنظافة العامة، والحفاظ على المسافة الآمنة بين العاملين والمتسوقين، ومراجعة سجلات اللياقة الصحية للعاملين في هذه المنشآت، إلى جانب تقيدها بالتعاميم والإرشادات التي أصدرتها الجهات المنظمة في هذا الشأن.

وألزمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في وقت سابق كافة المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، بجملة من التدابير الاحترازية تماشياً مع الإجراءات والجهود الحكومية، وحرصاً على تعزيز منظومة السلامة الغذائية، لضمان أعلى مستويات الحماية للصحة والسلامة، من ضمنها تطبيق التباعد الاجتماعي ومنع تجمع المتسوقين أثناء عملية الشراء، وترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين المتسوق والآخر عند عملية الدفع النقدي، وذلك من خلال إلزام المنشآت بوضع علامات إرشادية أرضية تدل على الأماكن المناسبة لوقوف المتسوقين.

كما شملت هذه التدابير حظر استخدام الاطباق والأكواب والملاعق متعددة الاستخدام واستبدالها بالأنواع المصممة للاستخدام الواحد، وتوفير المعقمات على مداخل المنشأة وإتاحة استخدامها للمتسوقين، وإلزام العاملين في المنشأة بارتداء الملابس الواقية كأغطية الرأس والكمامات والقفازات، إلى جانب تعقيم الأسطح الملامسة للغذاء بشكل دوري، والتعقيم المستمر لعربات التسوق.


الامارات

السلامة الغذائية

محاربة كورونا

وباء كورونا

اخبار

كورونا

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