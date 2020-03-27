5 معلومات عن واقعة ضرب كنيسة الوراق بعد إيداع حيثيات "بيت المقدس"

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

ومن الجرائم التى ارتكبها المتهمين واقعة إطلاق النار على كنيسة العذراء بالوراق، وتحدثت الحيثيات عن تلك الواقعة فى العديد من النقاط منها:

1 ـ المتهم الحادى عشر بأمر الإحالة هو من خطط ورصد الكنيسة.

2 ـ نفذ الواقعة الثالث عشر كلف بتأمين الطريق بواسطة سيارة وأعطى إشارة خروج المواطنين من الكنيسة، فقام المتهمان الرابع عشر والمتوفى محمد محسن بإطلاق طلاق النار على الكنيسة.

3ـ الواقعة حدثت فى 20 أكتوبر 2013.

5ـ نتج عن الحادث مصرع 5 مواطنين وإصابة 16 مواطنا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة، وضمت جرائم المتهمين وقائع اغتيال لمواطنين وضباط وأفراد شرطة.