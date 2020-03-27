5 معلومات عن خطة التنمية المستدامة" 2020/2021".. إنفوجراف

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتى تم إعدادها فى ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصرى.

ويرصد الانفوجراف التالى أهم تلك المعلومات التى تضمنتها الخطة.





















خطة التنمية المستدامة لمصر 2020/2021

إذا انتهت أزمة كورونا

خفض معدل البطالة إلى 8.5%

تحقيق نمو اقتصادى 4.5%

280.7 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية بزيادة 33%

230 مليار جنيه للاستثمارات الممولة من خزانة وقروض بزيادة 64%