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5 معلومات عن خطة التنمية المستدامة" 2020/2021".. إنفوجراف

الجمعة، 27 مارس 2020 12:33 م
5 معلومات عن خطة التنمية المستدامة" 2020/2021".. إنفوجراف الإنفوجراف
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتى تم إعدادها فى ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصرى.

 

ويرصد الانفوجراف التالى أهم تلك المعلومات التى تضمنتها الخطة.

 

خطة التنمية المستدامة (1)
 

 

خطة التنمية المستدامة (2)
 

 

خطة التنمية المستدامة (3)
 

 

خطة التنمية المستدامة (4)
 

 

خطة التنمية المستدامة (5)
 

 

خطة التنمية المستدامة لمصر 2020/2021

إذا انتهت أزمة كورونا

 

خفض معدل البطالة إلى 8.5%

 

تحقيق نمو اقتصادى 4.5%

 

280.7  مليار جنيه للاستثمارات الحكومية بزيادة 33%

 

230  مليار جنيه للاستثمارات الممولة من خزانة وقروض بزيادة 64%

 


التنمية المستدامة

البطالة

مجلس الوزراء

كورونا

خطة التنمية المستدامة

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