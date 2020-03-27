48 مليون دولار زيادة فى صادرات مصر من السلع الغذائية بنهاية 2019

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2019، حيث بلغت نحو 310 مليون و537 ألف دولار، مقابل 261 مليون و953 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت 48 مليون و584 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الغذائية، مجموعة من السلع وفقا لنشرة التجارة الخارجية للصادرات المصرية، ومنها صادرات الشيكولاتة ومحضرات غذائية آخر تحتوي كاكاو وبلغت نحو 8 ملايين و98 ألف دولار عام 2019، مقابل 8 ملايين و471 ألف دولار 2018، بتراجع بلغ نحو 373 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات المحضرات الغذائية بقيمة 7 ملايين و385 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و49 ألف دولار، بزيادة 3 ملايين و336 ألف دولار.

وشملت قائمة الصادرات الغذائية أيضا، الصادرات المصرية من زيت فول الصويا وجزيئاته خام، وبلغت نحو 6 ملايين و793 ألف دولار 2019، مقابل مليوني و46 ألف دولار في العام المقابل 2018، بزيادة بلغت 4 ملايين و747 ألف دولار، والصادرات المصرية من الأجبان المعالجة بالحرارة وبلغت 5 ملايين و877 ألف دولار، مقابل 284 ألف دولار، بزيادة 5 ملايين و593 ألف دولار، إلى جانب الصادرات من الزيتون بواقع 5 ملايين و300 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و656 ألف دولار، بزيادة 644 ألف دولار.

وسجل إجمالي الصادرات المصرية مليار و69 مليون دولار، طبقا لدرجة التصنيع، موزعة على عدد من السلع تامة الصنع، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتصدرت الملابس الجاهزة قائمة الصادرات المصرية الأكثر ارتفاعا خلال فترة التقرير، حيث بلغت صادرات هذا القطاع نحو 143 مليون و911 ألف دولار، بالإضافة إلى الصادرات المصرية من منتجات الألبان، وبلغت 26 مليون دولار، والخضر المجمدة أو مبردة وبلغت نحو 13 مليون دولار، والبصل المجفف وبلغت صادراته 4 ملايين دولار، والعجائن ومحضرات غذائية متنوعة وبلغت صادراتها 69 مليون دولار.