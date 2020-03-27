3.3 ملايين أمريكى تقدموا بطلب لإعانات بطالة بعد تفشى كورونا

وكالات

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، عن زيادة قياسية فى طلب إعانات البطالة فى الولايات المتحدة فى الأسبوع الذى انتهى يوم 14 مارس الجارى، أى فى ظل الأزمة الحالية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قالت الوزارة إن 3.3 ملايين أمريكى تقدموا بطلب لإعانات بطالة، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف آخر رقم قياسي سجل عام 1982، حيث تجاوز هذا الرقم أيضا أكبر عدد لطلبات الإعانة وبلغ 665 ألفا في أوج الركود العظيم في مارس 2009.

وأشارت الوزارة لبيانات مقارنة بالأسبوع الذي سبق الأسبوع الماضي، توضح مدى تأثير انتشار فيروس كورونا على البلاد حيث سجل وحده 282 ألف طلب إعانة.