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15400 سلة غذائية من السعودية لإقليم صوماليلاند

الجمعة، 27 مارس 2020 05:08 م
15400 سلة غذائية من السعودية لإقليم صوماليلاند
إيمان حنا

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أرسلت المملكة العربية السعودية عبر  مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 15,400 سلة غذائية تزن 1,386 طنًا في مدينة هرجيسا بإقليم صوماليلاند ، استفاد منها 92,400 فرد، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء في صوماليلاند. وفق واس.


وثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء في صوماليلاند فيصل علي شيخ مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومركز الملك سلمان للإغاثة ودعمهم الدائم لأشقاءهم في صوماليلاند، وكذلك لجهود فرع المركز في أفريقيا لمتابعته الوضع الإنساني في صوماليلاند، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين والمتضررين والفئات الضعيفة.


وقال مساعد مدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بن بخيت البلوشي بدوره إنه رغم جائحة كورونا التي عمت العالم وتقطع الطيران الدولي بين جميع الدول، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم المساعدات لإخوتنا في صوماليلاند حيث تم تخصيص 2,700 طن من السلال الغذائية ل 30,000 أسرة تزن السلة الواحدة 90 كيلو غراما وتكفي لمدة شهر ، مضيفًا أنه تم خصيص 2,600 سلة غذائية تسلًم للمعلمين المتطوعين في صوماليلاند، حيث يتم توزيعها حسب الآليات المتبعة بالمركز.


مركز الملك سلمان

السعودية

سلال الغذاء

دعم السعودية

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