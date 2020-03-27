ولي عهد أبوظبى والرئيس السورى يناقشان مكافحة فيروس كورونا

رويترز

قالت وكالة أنباء الإمارات في بيان إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السوري بشار الأسد ناقشا عبر الهاتف اليوم الجمعة تداعيات فيروس كورونا.

وذكر البيان أن الزعيمين بحثا "مستجدات وتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المنطقة والعالم والإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في البلدين للتصدي لهذا الوباء" وأضاف أن الشيخ محمد "شدد على أن سوريا البلد العربي الشقيق لن يكون وحده في هذه الظروف الدقيقة والحرجة".

ومن جهة اخرى أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد في سوريا، قد يكون له عواقب وخيمة، وأن واشنطن تتحمل المسؤولية عن سكان شرق الفرات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الجمعة/ - إنه "يمكن أن يكون لانتشار هذا الفيروس القاتل عواقب خطيرة في سوريا، نظرا لوجود مخيمات كبيرة من النازحين لا تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مساعدة الحكومة السورية على توفير الحماية الكافية والوصول إلى الخدمات الطبية لجميع المحتاجين".

وأضافت: "أن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها الطرف الذي يحتل هذه المنطقة، هي المسؤولة بشكل كامل عن السكان المدنيين هناك وضمان الاحتياجات الإنسانية".

يشار إلى أنه تم تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا المستجد في سوريا، وأكدت السلطات الصحية أن جميع الحالات كانت قادمة من الخارج.