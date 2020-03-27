وكيل "تعليم دمياط": تجهيز 20 مدرسة للإيواء احتياطيا لمواجهة فيروس كورونا

دمياط عبده عبد البارى

أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم تجهيز20 استراحة بالإدارات التعليمية العشرة بكل سبل الإعاشة وتم تطهيرها وتعقيمها لتفعيل المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعة على مستوى المحافظة حال وجود أزمة وذلك لاستمرار دور التربية والتعليم الذى لا يقتصر على النواحى التعليمية فقط بل يستمر لإدارة الأزمة.

وشدد سويلم، على عمل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية من مديرى الإدارات ومسئولى الأمن لمواجهة أى طارئ وكذلك تفعيل وتنشيط المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعة على مستوى المحافظة حال وجود أزمة.

وأكد وكيل تعليم دمياط أنه تم التنسيق الكامل مع الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بخصوص وضع كل إمكانيات التربية والتعليم من مدارس واستراحات ومبانى وعاملين تحت التصرف عند حدوث أزمة، وكذلك تفعيل وتنشيط المدارس المختارة كمكان للإيواء موزعة على مستوى المحافظة حال وجود ازمة وذلك لاستمرار دور التربية والتعليم الذى لا يقتصر على النواحى التعليمية فقط بل يستمر لإدارة الأزمة.