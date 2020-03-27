وكيل تضامن الغربية: تطوير حضانات الأطفال وجهاز تنفس صناعي بقرية شوبر

الغربية - محمد طارق

أعلنت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، تطوير وحدة حضانات أطفال وجهاز تنفس صناعي بقرية شوبر مركز طنطا.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن أعمال التطوير شملت 5 حضانات، وتشغيل خدمة التنفس الصناعي بأحدث أجهزة التنفس الدولية، لافتة إلى أن تطوير حضانات الأطفال لها أهمية قصوى بالنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية ولخدمه أهالى المحافظة، وأنه لابد من توفير أماكن رعاية مجهزة بأحدث التجهيزات بالتعاون مع المشاركة المجتمعية والجمعيات الأهلية، لكي تتم رعاية الأطفال علي الوجه الأكمل.

وكانت أمانى النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، صرحت بأنها أعطت تعليمات مشددة لجميع الإدارات والوحدات التابعة بالمراكز والمدن، بضرورة النظر إلى مدى احتياج الأسر الفقيرة والمريضة دون ترك أي حالة تحتاج إلى مساعدة وخاصة الحالات الحرجة والتى لا تتحمل الانتظار، وذلك بمساعدات من الجمعيات الخيرية والمؤسسات .

وأضافت وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعطت تعليمات مباشرة بضرورة مساعدة تلك الحالات وخاصة الحالات المرضية لحين فحص أوراقهم والانتهاء من إجراءات صرف المعاش، وذلك من خلال 148 وحدة بكافة قرى المحافظة، للوقوف على حالات المرض المزمن والخطيرة التى لم يتم قبولها أو فى انتظار تظلمات تكافل وكرامة وعمل أبحاث لمساعدتهم لحين استكمال الإدخال فى برنامج تكافل وكرامة، متابعة: "أنه تم تقديم مساعدات نقدية لبعض حالات بمركز ومدينة كفر الزيات من مؤسسة التكافل" .