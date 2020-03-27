اليوم السابع
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وكيل "أوقاف الإسكندرية": نجحنا فى السيطرة على كافة المساجد بالمحافظة

الجمعة، 27 مارس 2020 10:47 م
وكيل "أوقاف الإسكندرية": نجحنا فى السيطرة على كافة المساجد بالمحافظة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المديرية سيطرت على كافة المساجد لتنفيذ قرار وزارة الأوقاف بغلق كافة المساجد ومنع صلاة الجماعة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قام بجولة على المساجد بدأت بمساجد وسط ثم العجمى والدخيلة وصولا إلى العامرية وبرج العرب وانتهت بشرق الإسكندرية ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم تتلقى اى مخالفات منذ بدء تنفيذ القرار حتى الآن.

كما أكد مواصلة مفتيشين وأئمة المديرية فى عملهم طوال اليوم بمتابعة المساجد والزوايا وايفاد تقارير إلى مديرية الأوقاف يوميا لمتابعة سير العمل بمختلف أنحاء المحافظة.

يذكر أن كثفت الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، من المرور على المساجد للتأكيد من إغلاقها وقت الجمعة ورفع الآذان بصيغة النوازل مع زيادة لفظ (ظهراً) عقب قول المؤذن صلوا فى بيوتكم وصلوا فى رحالكم، جاء ذلك بناء على تعليمات الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية لمتابعة الأوضاع فى المحافظة من خلال غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الادارات الفرعية التابعة لها لمتابعة المساجد. 

وقال الشيخ خشبة، خلال البيان الصادر اليوم الجمعة، إن الإدارات الفرعية بمفتشيها وأئمتها وعمالها قد كثفوا المرور وقاموا بواجبهم على وجه طيب وقد وجه الشكر لكل منتسب للاوقاف فى المحافظة على ما بذل من جهد مشكور. 

وأكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف الإسكندرية، على أن الأوضاع مستقرة، وأم الأوقاف لن تتوان عن بذل اى جهد للحفاظ على بيوت الله ولن تتهاون مع اى مقصر او متقاعس. 

وأكد الشيخ محمد خشبة ، أن هناك جهود كبيرة تبذلها الادارات الفرعية للحفاظ على المساجد والمواطنين ، مؤكدا أن ما تقوم به الاوقاف فى هذه الازمة الراهن إنما هو جزء من مسيرة عطائها المتجددة للنهوض بهذا الوطن والوصول بسفينته إلى بر الأمان.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن نصار، مدير المديرية، فى بيان اليوم،  أن الوضع بالإسكندرية على ما يرام وانا جميع العاملين على أعلى درجات الاستعداد وعلى قدر المسئولية التى انيطت بهم
وشدد على أن المديرية لن تسمح بأى تقصير من اى منتسب للاوقاف ولا بأى تجاوز وانها ستتصدى بكل حزم لأى مخالفة.
 
جاء ذلك فى إطار سعى وزارة الاوقاف الحثيث للحفاظ على الوطن والمواطنين قام الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالأسكندرية وفضيلة د عبدالرحمن نصار وكيل المديرية بالمرور اليوم على بعض الادارات الفرعية لمتابعة الأوضاع فى مساجدها عن كثب ومن هذه الادارات التى تم المرور عليها (وسط _ غرب _ العجمى _ العامرية اول _ العامرية ثانى).
 

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