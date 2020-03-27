وفاة 4 ركاب على سفينة سياحية قبالة بنما تفشى بها فيروس كورونا

رويترز

قالت الشركة المشغلة لسفينة زاندام السياحية قبالة بنما اليوم الجمعة إن أربعة من الركاب توفوا على متنها بينما يعاني عشرات من أعراض تشبه الإنفلونزا منهم اثنان على الأقل أصيبا بفيروس كورونا.

وقالت شركة هولاند أمريكا في بيان "نؤكد أن أربعة ضيوف كبار السن توفوا على متن زاندام".