اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 10:49 م
خالد صلاح
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وفاة 4 ركاب على سفينة سياحية قبالة بنما تفشى بها فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 09:37 م
وفاة 4 ركاب على سفينة سياحية قبالة بنما تفشى بها فيروس كورونا كورونا ارشيفية
رويترز

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 قالت الشركة المشغلة لسفينة زاندام السياحية قبالة بنما اليوم الجمعة إن أربعة من الركاب توفوا على متنها بينما يعاني عشرات من أعراض تشبه الإنفلونزا منهم اثنان على الأقل أصيبا بفيروس كورونا.
 
وقالت شركة هولاند أمريكا في بيان "نؤكد أن أربعة ضيوف كبار السن توفوا على متن زاندام".
 

و قال مسؤولون فى قطاع الصحة، إن بنما سجلت 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 674.

وأضافوا أن شخصا توفي ليصل عدد الوفيات إلى 9 في المجمل. ونقل 83 شخصا إلى المستشفى.

 
كانت السلطات الصحية فى بنما، قالت السبت إن شخصين آخرين توفيا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس فى بنما إلى ثلاثة، وتأكد إصابة 245 شخصا بالفيروس فى بنما حتى يوم السبت ارتفاعا من 200 يوم الجمعة حسبما قالت لورديس مورينو المدير العام لعلم الأوبئة.

قال وزيرة الصحة فى بنما إن الحكومة قررت إغلاق جميع المدارس العامة والخاصة مؤقتا بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا الجديد.

 

 


بنما

الإنفلونزا

كورونا

فيروس

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